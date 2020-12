Mortal Kombat, il film ha una data di uscita (e il logo è davvero nostalgico)

Il nuovo film live action di Mortal Kombat è in lavorazione ormai da diversi mesi, ispirandosi in tutto e per tutto alla serie di picchiaduro omonima, grazie alla presenza di numerosi personaggi ed elementi ben noti ai fan storici.

Ora, dopo varie settimane di silenzio (dovute anche alle problematiche legate all’emergenza sanitaria e alla conseguente chiusura delle sale) Warner Bros. Pictures ha ufficialmente rivelato la data d’uscita del film, diretto dal regista Simon McQuoid e prodotto da Todd Garner e James Wan (ossia il co-creatore dei franchise horror Saw, Insidious e The Conjuring).

Il film, che ripercorrerà eventi, situazioni e soprattutto i kombattenti visti nella saga di beat ‘em up di NetherRealm Studios, uscirà il 16 aprile 2021 sia al cinema che su HBO Max. Ma non solo: Garner ha rivelato che il primo trailer arriverà nel 2021 (intorno al mese di gennaio o febbraio), mentre poco sotto potete ammirare il primo teaser poster.

L’immagine mostra il tradizionale logo di Mortal Kombat, realizzato mantenendo intatto lo stile classico di un tempo (ma in grado di apparire ancora più minaccioso grazie alla presenza di alcuni dettagli decisamente inquietanti).

Non è la prima volta che Mortal Kombat sbarca al cinema: i fan ricordano con particolare affetto il film del 1995 diretto da Paul W. S. Anderson e con protagonisti Robin Shou, Christopher Lambert, Linden Ashby, Talisa Soto, Bridgette Wilson e Cary-Hiroyuki Tagawa.

Venne prodotto anche un sequel, Mortal Kombat – Distruzione totale, uscito nel 1997 ma decisamente più deludente da ogni punto di vista. Mortal Kombat: Conquest è invece il nome della serie TV andata in onda sul canale via cavo statunitense TNT tra il 1998 e il 1999.

Il nuovo lungometraggio sarà inoltre ambientato quasi certamente nello stesso universo della saga, magari proprio quello di Mortal Kombat 11,ultimo capitolo della serie di videogiochi disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC Nintendo Switch, approdato poi anche su Google Stadia e console next-gen PS5 e Xbox Series X|S.

Nel film vedremo Ludi Lin come Liu Kang, Lewis Tan, Chin Han nei panni di Shang Tsung, Hiroyuki Sanada come Scorpion, Joe Taslim come Sub Zero, Mehcad Brooks nel ruolo di di Jax, Jessica McNamee come Sonya, Elissa Cadwell nei panni Nitara e infine Josh Lawson come Kano.

Ancora non è stato reso noto se e quando il film di Mortal Kombat approderà anche nelle sale cinematografiche italiane (magari, dopo la fine dell’emergenza sanitaria).