Mortal Kombat, il film: le prime immagini sono Flawless Victory

Il nuovo film live action di Mortal Kombat, in lavorazione da vari mesi, promette di riportare in auge la saga di picchiaduro più sanguinosa di sempre, grazie alla presenza di vari personaggi ed elementi decisamente noti ai fan storici del franchise.

Ora, dopo varie settimane di oblio e a pochi mesi dal suo arrivo nelle sale cinematografiche americane e su HBO Max, Warner Bros. Pictures ed Entertainment Weekly hanno finalmente svelato le primissime immagini del film.

Prodotto da James Wan (Aquaman, Fast & Furious), assieme al regista Simon McQuoid, la pellicola si è presa l’onere di riportare sul grande schermo la serie di videogiochi. Le foto sono visibili anche sul sito di EW, danno modo di farci ammirare alcuni dei personaggi iconici della saga, tra i quali troviamo Sub-Zero, Sonya Blade e Raiden.

Credits by Warner Bros./New Line Cinema.

Il film narrerà le gesta di due grandi guerrieri nel Giappone feudale, i quali diverranno poi i leggendari Sub-Zero e Scorpion.

Non è di certo la prima volta che Mortal Kombat sbarca al cinema: i fan ricordano con particolare affetto il film del 1995 diretto da Paul W. S. Anderson e vedeva nel cast Robin Shou, Christopher Lambert, Linden Ashby, Talisa Soto, Bridgette Wilson e Cary-Hiroyuki Tagawa.

Un sequel, chiamato Mortal Kombat – Distruzione totale, uscì nel 1997 ma fu ricordato molto peggiore da ogni punto di vista. Mortal Kombat: Conquest è infine il titolo della serie TV andata in onda sul canale via cavo statunitense TNT tra il 1998 e il 1999.

Nel cast del nuovo film troveremo Ludi Lin come Liu Kang, Lewis Tan, Chin Han nei panni di Shang Tsung, Hiroyuki Sanada come Scorpion, Joe Taslim come Sub Zero, Mehcad Brooks nel ruolo di di Jax, Jessica McNamee come Sonya, Elissa Cadwell nei panni Nitara e Josh Lawson come Kano.

Il film, che dovrebbe vedere la luce il 16 aprile 2021, ripercorrerà eventi, situazioni e soprattutto i kombattenti visti nella saga di beat ‘em up di NetherRealm Studios. Non ci resta ora che attendere il rilascio del primo trailer ufficiale, il quale non tarderà ad arrivare.