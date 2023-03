Mortal Kombat 12, l’annuncio sarebbe davvero vicino secondo i fan

Warner Bros. ha ufficialmente confermato l’esistenza di Mortal Kombat 12, sebbene a quanto pare l’annuncio potrebbe essere più vicino del previsto.

L’ultimo capitolo sviluppato da NetherRealm Studios fu proprio Mortal Kombat 11 (trovate la Ultimate Edition su Amazon) e lo studio di Ed Boon sembra pronto a tornare al lavoro sul picchiaduro più violento di sempre.

Alcuni giorni fa, David Zaslav, CEO di Warner Bros. Discovery, ha infatti svelato l’arrivo del dodicesimo capitolo nell’ultima call finanziaria.

Boon, che aveva anticipato che il reveal vero e proprio sarebbe arrivato con molta probabilità entro il prossimo giugno, è ora tornato a stuzzicare i fan.

Come riportato da The Gamer, Ed Boon potrebbe aver lasciato intendere che qualcosa è in arrivo. Boon infatti è sempre molto attivo sui social media e si diverte con i fan di Mortal Kombat, specie da quando Warner ha involontariamente rubato la scena a lui e alla serie.

Questa mattina, il co-creatore di MK ha twittato la parola tick per 12 volte. Per molti, ciò è una prova abbastanza lampante che un annuncio di Mortal Kombat 12 è imminente.

Twittare 12 “ticchettii” non sembra un caso, visto alcuni sono convinti che il gioco sarà presentato ufficialmente il 12 aprile prossimo. Non ci resta che attendere l’annuncio da parte di NetherRealm Studios.

Restando in tema, vi ricordiamo che Ed Boon aveva già anticipato che il nuovo capitolo della saga sistemerà una lacuna a livello di roster, proponendo più combattenti provenienti dai capitoli in 3D.

Ma non solo: il co-creatore della serie aveva già anticipato l’arrivo di un nuovo capitolo della serie, sottolineando che il team non aveva «ancora finito» con i picchiaduro brutali.