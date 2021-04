Monster Hunter Stories 2: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Gli appassionati del franchise Monster Hunter, dopo l’ottimo Monster Hunter Rise, avranno presto ulteriore pane per i loro denti con Monster Hunter Stories 2: Wings Of Ruin, secondo capitolo della serie RPG a turni iniziata diversi anni fa su Nintendo 3DS.

In Monster Hunter Stories 2: Wings Of Ruin vestirete i panni del nipote di Red, un illustre Rider del passato, il quale si troverà a combattere insieme ai Monstie, mostri vostri alleati, in un’epica lotta contro il male. Le vicende raccontate nel titolo hanno inizio dopo che il protagonista incontra Ena, una ragazza wyverniana a cui è stato affidato un uovo di Rathalos che racchiude una creatura di devastante potenza.

Da quel momento in poi, entrambi partirete per una fantastica avventura che vi porterà a scoprire la verità che si cela dietro ad alcune leggende del passato tramandate di generazione in generazione.

Durante il vostro viaggio attraverserete diverse aree varie e davvero spettacolari, come l’isola Hakoko, famosa per la sua montagna sacra, il villaggio di Mahana, paese natale di Red, Alcala, vasta regione dai terreni rocciosi che ospita molte foreste primitive, e il villaggio di Rutoh, paese natale di Ena dove gli abitanti vivono in sintonia con la vegetazione rigogliosa e diverse specie di mostri.

Monster Hunter Stories 2: Wings Of Ruin è attualmente in sviluppo per Nintendo Switch, mentre il suo debutto sul mercato è previsto per il prossimo 9 luglio. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato.

