Monster Energy Supercross 3 collabora con 7deucedeuce per una canzone rap

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 3 ha lavorato in partnership con l’atleta di Supercross Adam Enticknap, a.k.a. 7deucedeuce, per creare “Be One of Us”.

La canzone rap e il video di seguito mostrano ai fan cosa possono aspettarsi dal nuovo videogioco mentre competono con i migliori piloti professionisti nell’ultima versione del videogioco Supercross più realistico mai realizzato.

Il video musicale è stato girato in California, per combinare alla perfezione l’azione digitale e quella reale in pista. “Be One of Us” presenta anche il cameo di uno YouTuber molto popolare nella community di Supercross.

“Be One of Us è stata la prima cosa che mi è venuta in mente quando gli sviluppatori di Monster Energy Supercross 3 sono venuti da me per questo progetto”, ha dichiarato l’atleta di Supercross e rapper Adam Enticknap.

“Le funzionalità di gioco sono così realistiche e così malate che sapevo di dover tradurre quell’autenticità. Questa è stata davvero un’esperienza surreale e spero che i fan apprezzino il rap tanto quanto so che adoreranno il nuovo gioco”.

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 3 sarà disponibile in tutto il mondo il 4 febbraio per PlayStation 4, Xbox One, Windows PC su Steam, Google Stadia e Nintendo Switch.

Il gioco presenterà la stagione 2019 Monster Energy Supercross con 100 piloti delle classi 450SX e 250SX e 15 stadi ufficiali.

Comunicato stampa