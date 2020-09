Monitor gaming Samsung U28E570D da 28″ scontato del 56% su Amazon!

Se siete alla ricerca di un nuovo monitor per il vostro gaming in 4K, oggi abbiamo un’occasione letteralmente imperdibile. Su Amazon, infatti, è disponibile per un periodo di tempo limitato il monitor gaming Samsung U28E570D da 28″ con un’eccezionale sconto del 56%.

Il Samsung U28E570D è l’ideale per mostrare i vostri giochi next-gen al meglio delle loro possibilità, grazie alla risoluzione UltraHD da 3840×2160 per un totale di 8 milioni di pixel visualizzabili su un pannello dalle dimensioni sostenute ma compatte da 28 pollici.

Il monitor UHD sprigiona 1 miliardo di colori, tramite i quali propone immagini nitide e ricchi di dettagli, e – dettaglio tutt’altro che trascurabile quando si parla di videogiochi – ha un tempo di risposta di appena 1ms. Ha un’ottima visibilità, inoltre, grazie al livello di luminosità elevato pari a 370 cd/m².

Samsung U28E570D ha un refresh rate di 60hz e supporta la tecnologia AMD Freesync, che sincronizza dinamicamente la frequenza di aggiornamento dello schermo con la frequenza dei fotogrammi dei contenuti per minimizzare l’input lag e ridurre in maniera sostanziale tearing e stutter.

Inoltre, è equipaggiato con picture-in-picture 2.0 per il multitasking, tramite il quale riesce a sopperire alla mancanza di un secondo schermo ridimensionando una delle due immagini fino al 25 % e posizionandola dove preferite.

L’esperienza visiva del monitor Samsung 4K è resa piacevole anche dalla modalità EyeSaver che, agendo direttamente sulle emissioni di luce blu, riduce l’affaticamento degli occhi, mentre la tecnologia FlickerFree risolve i fenomeni di sfarfallio, permettendoti di lavorare più a lungo.

Samsung U28E570D è disponibile soltanto per pochissimo tempo al prezzo scontato di 219,99 €, contro i 499,99 € richiesti normalmente per l’acquisto. Un taglio di prezzo pari al 56% che rende l’acquisto praticamente obbligato, se siete alla ricerca di un nuovo monitor per il vostro gaming in 4K.

