Monitor gaming LG da 32″, ottimo per le console next-gen, ora in forte sconto su Amazon

Portare a casa una console di nuova generazione e non renderle merito, giocandoci su un vecchio televisore o un pannello con una risoluzione non superiore al FullHD, sarebbe davvero un peccato. Ecco perché monitor come LG Ultragear 32GQ850 possono rappresentare quello che davvero ci vuole per godervi al massimo i videogiochi next-gen.

Questo monitor a risoluzione 1440p da 32″ è proposto su Amazon con una offerta a tempo che vi permette di portarlo a casa spendendo 699,99€ anziché gli 879€ precedenti, con uno sconto del 20%, pari a un risparmio reale di oltre 179€.

Il monitor ha tutte le caratteristiche che servono ai videogiocatori per aspettarsi il massimo dai loro titoli: oltre alla risoluzione 1440p, il suo pannello è un NanoIPS con refresh rate fino a 260 Hz, il che lo rende ideale anche per quei giochi che scalano sulla risoluzione (arrivando di solito al full HD) per avere un’azione frenetica con un alto frame rate (di solito 120 fps).

Non è tutto, perché i suoi tempi di risposta di 1 ms rendono l’immagine estremamente fluida, facendo di questa monitor una soluzione ideale anche per chi gioca in competitivo a titoli dove i riflessi sono tutto. Dotato di HDMI 2.1, quindi capace di supportare pienamente sia PS5 che Xbox Series X (e S), il monitor ha anche Display Port 1.4 ed è compatibile sia con G-Sync che con AMD FreeSync Premium Pro. Inoltre, è dotato di una porta AUX per farvi collegare le cuffie, qualora non voleste collegarle al controller della vostra console.

