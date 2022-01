Monitor gaming Acer Nitro ultrawide da 34″ a un prezzo super su Amazon! 150 euro di sconto!

Anche oggi, martedì 11 gennaio 2022, Amazon propone tantissime nuove offerte, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c’è sicuramente quella relativa al monitor gaming Acer Nitro XV340CKP, che attualmente potete portarvi a casa a soli 499€, rispetto ai 649€ usuali di listino, per un risparmio reale di 150€.

Il monitor gaming Acer Nitro XV340CKP è equipaggiato con un pannello IPS da 34″ a risoluzione QHD (3.440×1.440 pixel) in formato 21:9 con un tempo di risposta di 1ms e una frequenza di aggiornamento di ben 144 Hz che lo rende l’ideale per gli appassionati di videogiochi su PC e in particolare di titoli competitivi. I giochi sono così più fluidi, gli oggetti più nitidi e i dettagli più puliti grazie a oltre il doppio del refresh rate offerto dai display standard.

La velocità di risposta dei pixel rispetto al frame rate è fondamentale per il gaming e un tempo di risposta bassissimo garantisce un gioco fluido, nitido e privo di sfocature anche nelle azioni più concitate. Per questo il monitor gaming Acer Nitro XV340CKP supporta la tecnologia AMD Radeon Freesync cosicché tutti i contenti multimediali, fino all’esperienza di gioco, saranno fluidi, senza ritardi, scatti e lag di visualizzazione.

Si tratta di un’occasione imperdibile per acquistare di ottimo monitor risparmiando notevolmente sul suo prezzo di acquisto! Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Altri articoli scontati su Amazon

Altre offerte Amazon