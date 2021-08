Monitor e stampanti a prezzi eccezionali nelle nuove offerte tech di Mediaworld!

Dopo avervi offerte le classiche offerte quotidiane, vogliamo segnalarvi che Mediaworld ha lanciato la nuova promozione “La tecnologia non va in vacanza” con le loro incredibili occasioni che riguardano monitor (anche da gaming) e stampanti. Questa iniziativa sarà valida fino al 15 agosto 2021 e, proprio per questo motivo, vi consigliamo di affrettarvi!

Tra i vari articoli che trovate a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolare il monitor ACER NITRO XV272U, che attualmente potete portarvi a casa a soli 299,99€, rispetto agli usuali 429€ di listino, per un risparmio reale di 129,01€.

Il monitor ACER NITRO XV272U è equipaggiato con un pannello IPS da 27″ a risoluzione QHD con angoli di visione sino a 178° per asse. Il display assicura un’esperienza di gioco fluida e senza rallentamenti con una frequenza di aggiornamento di 144Hz, mentre la modalità Visual Response Boost da 1ms offre immagini chiare e a fuoco.

Tearing e stuttering sono eliminati dalla tecnologia AMD Radeon Freesync, che sincronizza il refresh rate del monitor con il numero di frame prodotti dalla scheda video. La vostra vista sarà al sicuro grazie alle tecnologie Acer BlueLightShield e Flickerless e le vostre sessioni di gioco potranno essere ancora più lunghe con la riduzione dei riflessi del monitor con Acer Comfy View e Low Dimming.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nell’iniziativa “La tecnologia non va in vacanza” trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente all’iniziativa per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina.

