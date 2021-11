Monitor curvo MSI da 34″ a un prezzo imperdibile ora su Amazon!

Se state cercando un nuovo monitor gaming in in formato ultra widescreen e ad alto refresh rate? Oggi abbiamo l’offerta che fa per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon, in occasione delle sue offerte anticipate del Black Friday 2021, offre la possibilità di portarsi a casa il monitor gaming MSI MPG ARTYMIS 343CQR a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Il monitor gaming MSI MPG ARTYMIS 343CQR è equipaggiato con un pannello curvo (raggio 1000R) da ben 34″, ideale sia per quando lavorate su due schermi (ve ne basterà uno solo – questo) che per quando vi dedicate al gaming, dal momento che è ultrawide e vi dà la possibilità di giocare i titoli con una nuova spettacolare prospettiva estremamente ampia. La risoluzione di 3440×1440 pixel consente di tenere d’occhio anche i dettagli più piccoli, mentre il refresh rate a 165 Hz offre un aggiornamento rapidissimo dell’immagine, per supportare anche i frame rate più sostenuti.

Il monitor gaming MSI MPG ARTYMIS 343CQR offre una profondità dei colori eccellente, garantita dallo standard HDR Display 400, che assicura tonalità vivaci e neri profondi, a fare la differenza è anche il ridottissimo tempo di risposta, pari solamente a 1 ms: significa che trascorrerà 1 ms da quando darete il vostro input a quando l’azione sarà eseguita sullo schermo, con un ritardo minimo che vi darà un grande senso di immersione (e un importante vantaggio nelle competizioni online).

Solitamente il monitor gaming MSI MPG ARTYMIS 343CQR viene proposto a 799€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 629,90€, con uno sconto del 21%, pari a un risparmio reale di quasi 170€. Si tratta di un’occasione imperdibile per acquistare un ottimo monitor gaming a un prezzo davvero imperdibile. Inoltre, vi consigliamo di dare un’occhiata a tutti gli altri monitor gaming attualmente in offerta su Amazon.

