Misterioso file debug appare su Windows 10: cos’è, e come si rimuove

Gli utenti su Windows 10 si stanno ritrovando a gestire un misterioso file intitolato debug.log, che compare con insistenza sul desktop ma anche all’interno delle loro cartelle.

Il file non è rimovibile definitivamente “a mano” e contiene soltanto una riga di testo che recita: “FindFirstFile: The system cannot find the path specified”.

In tanti lo hanno collegato ad un virus ma, secondo quanto scoperto dai colleghi di WindowsLatest, la risposta è molto diversa.

Il misterioso file è infatti creato da Chromium, il rendering engine che muove i browser Chrome, Edge, Brave e Opera.

Come risolvere il bug debug.log

Il problema è stato segnalato ormai da un mese e i tecnici di Microsoft dovrebbero stare lavorandoci da allora, sebbene non sia chiaro come mai questo file si sia presentato soltanto adesso.

Tuttavia, è stato trovato un workaround che vi permette di risolvere la questione manualmente, senza aspettare l’intervento di un aggiornamento.

Questi i passaggi da seguire:

Aprite Esegui premendo il tasto Windows + R sulla vostra tastiera

Se usate Edge , digitate %localappdata%\Microsoft\Edge\User Data\Crashpad

, digitate %localappdata%\Microsoft\Edge\User Data\Crashpad Se usate Chrome , digitate %localappdata%\Google\Chrome\User Data\Crashpad

, digitate %localappdata%\Google\Chrome\User Data\Crashpad Cancellate tutti i file e le cartelle all’interno della cartella CrashPad

Riavviate Windows

Questo non solo cancellerà il file che si era già creato, ma impedirà anche al sistema operativo di ripresentarlo sul vostro schermo.