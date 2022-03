Milan e Inter si vestono di retrò con le bellissime vecchie maglie in FIFA 22 su FUT e VOLTA

Se anche voi, come la sottoscritta, avete l’insospettabile passione per le maglie da calcio, sarete piuttosto incuriositi da una novità in arrivo in FIFA 22, che è pronto a includere nelle modalità FUT e VOLTA Football dei nuovi kit storici di alcune delle più grandi squadre del mondo.

E, tra queste, figurano ovviamente anche l’AC Milan, la gloriosa squadra di Milano celebre per i suoi straordinari risultati internazionali, e l’Internazionale Milano, unica italiana ad aver mai conquistato l’incredibile traguardo del treble, sotto la guida di José Mourinho.

I due club meneghini saranno protagonisti del lancio dei kit Retro all’interno di FIFA 22, che vedranno i giocatori divertirsi a ottenerli dal 24 marzo al 29 aprile. In particolare, i tifosi nerazzurri potranno ottenere la maglia del Centenario dell’Inter, che nel 2008 ha celebrato il primo secolo di vita del club ambrosiano.

Questa uniforme da gioco, indossata da campioni come Zanetti, Crespo e Vieira, è stata quella indossata dall’Inter nella vittoria del sedicesimo scudetto, nel 2008.

Per i tifosi rossoneri, invece, è in arrivo una maglia che rievocherà tantissimi ricordi: parliamo infatti della quarta maglia della stagione 1995/1996, nota per la peculiare scorribanda nei toni blu per il Diavolo. La divisa, indossata da fuoriclasse di livello assoluto come Maldini, Baresi e Roberto Baggio, accompagnò il Milan nell’alzare il quindicesimo scudetto della sua storia, al termine del campionato.

Ad accompagnare le nuove (vecchie) maglie di Milan e Inter saranno anche i kit di altri grandi club, con il kit completo lanciato da EA che si compone così:

Liverpool 1982

Manchester City 1969

Tottenham 1961

Leeds 1962

Inter Centenario

AC Milan 1996

Borussia Dortmund 1976

Real Madrid 2007

Universidad Catòlica 1960

Portogallo 1921

PSG 1989

S.L. Benfica 1961

Le divise retrò in arrivo su FIFA 22

Le maglie saranno disponibili nel FUT Store per tutti i giocatori, che potranno sbloccarle e farle indossare alla loro squadra personale, per darle quel pizzico di calcio-nostalgia che ci sta sempre bene.

In queste ore, FIFA ha fatto parlare di sé anche per i risultati commerciali ottenuti proprio in Italia: secondo il report di IIDEA sul 2021, infatti, il calcistico di casa EA Sports occupa sia la prima che la terza piazza nel podio dei giochi più venduti nel nostro Paese lo scorso anno.