Migliori videogiochi per bambini | Marzo 2021

Il mondo dei videogiochi oggi offre tantissimo, in termini di varietà: ci sono videogame per tutti e videogame per giovanissimi, videogiochi rigorosamente per adulti e quelli pensati per essere giocati da soli o in compagnia. Orientarsi, soprattutto per chi non segue tutto il giorno le novità dell’industria videoludica, può essere complicato: ecco perché noi di SpazioGames abbiamo deciso di mettere insieme una guida per aiutarvi a individuare i migliori videogiochi per bambini.

State cercando un gioco da regalare a vostro figlio? Dovete fare un regalo a un nipotino e non avete particolari idee, ma sapete che è amante dei videogiochi? Niente paura: le idee le troviamo noi.

I migliori videogiochi per bambini

Yoshi’s Crafted World

Colorate avventure platform

Nintendo è sempre una certezza, quando si tratta di videogiochi da dedicare ai giovanissimi: titoli come Yoshi’s Crafted World permettono ai vostri bambini di confrontarsi con una sfida alla loro portata (potete anche giocare in modalità immortale, in modo che non abbiate mai il game over), mentre si misurano con mondi coloratissimi, personaggi divertenti che richiamano quelli dei cartoni animati e un universo interamente costruito per ispirare la loro fantasia. Se avete Nintendo Switch, potete andare a colpo sicuro con l’ultima avventura di Yoshi.

Minecraft

Sfogare la creatività

I bambini hanno in loro una creatività che spesso gli adulti sognano, ed è fantastico stuzzicarli con videogiochi come Minecraft. Il titolo firmato da casa Mojang, infatti, permette loro di districarsi in un mondo di raccolta di risorse e mattoncini, dove tutto quello su cui si mettono le mani può trasformarsi nella costruzione del prossimo rifugio dove mettersi al sicuro. Tra chi ha costruito la casa dei sogni e chi è riuscito a ricreare vere e proprie città, c’è un motivo se Minecraft è il videogioco più venduto di sempre.

Kirby Star Allies

Farsi degli alleati

Coloratissimo e dai toni sempre leggeri, anche Kirby Star Allies è un videogioco ideale per i vostri bambini: questo platform di casa Nintendo vi permette di vestire i panni del sempre affamato Kirby, che durante il suo viaggio può però far diventare suoi alleati anche i nemici, colpendoli con dei Cuori Amici. In questo modo le difficoltà del gioco si potranno affrontare tenendo conto della preziosa collaborazione degli amici che ci si è appena fatti lungo il percorso!

Ratchet & Clank

Avventure per tutti

Se la bimba o il bimbo a cui volete regalare un videogioco si diverte su PlayStation, un’ottima idea è rappresentata da Ratchet & Clank: nel momento in cui stiamo battendo questo articolo potete riscattare il gioco gratis (qui tutte le indicazioni su come fare), ma qualora steste leggendo quando quest’occasione è sfumata, per un prezzo molto economico – il gioco è nella collezione PlayStation Hits, con prezzo quindi sempre molto ridotto – potete portare a casa un’avventura action platform adatta a tutti, dove l’amicizia tra i due protagonisti saprà divertire ed entrare nel cuore.

Captain Toad: Treasure Tracker

A caccia di tesori su Nintendo Switch

Con uno stile coloratissimo e che richiama i giardini giapponesi, Captain Toad: Treasure Tracker è un gioco di piattaforme e avventura che vi mette nei panni dell’intraprendente Toad che, come suggerisce il titolo, deve andare a caccia di tesori di livello in livello. Giocabile anche in compagnia di un amico a casa con sé – magari quando avremo risolto i problemi con la pandemia – il gioco è perfetto per i più giovani, visto anche il suo livello di difficoltà, ed è un regalo che piacerà al cento per cento ai vostri bambini.

Nintendo Labo

Creatività e gaming in modo unico

Uno spunto unico che potreste dare al rapporto dei bambini con i videogiochi è quello fornito da Nintendo Labo: questi kit di giocattoli di cartone devono essere assemblati direttamente dall’utente (sono perfetti dai sette anni in su) e permettono di vivere, insieme ai Joy-Con e a Nintendo Switch, situazioni incredibili e avventurose. Il Kit veicoli, ad esempio, vi permette di costruire il vostro volante per mettervi alla guida di veicoli virtuali, mentre con il Kit Robot costruire – ovviamente – un robot da pilotare! Si tratta di una scelta perfetta per i bambini più creativi, considerando che il divertimento comincerà già fuori dallo schermo, con la costruzione dei kit.

Splatoon 2

Lo sparatutto gentile e colorato

Sono molti i bambini innamorati dei videogiochi sparatutto, ma non sempre – vuoi per la chat vocale, vuoi per quella testuale, vuoi per i contenuti stessi – regalare a un giovanissimo uno shooter è l’idea migliore. A meno che quello shooter non sia Splatoon 2. Il videogioco di casa Nintendo, infatti, è uno sparatutto in piena regola e divertentissimo, incentrato sullo spararsi contro proiettili di inchiostro per colorarsi a vicenda. Per giocare serve un abbonamento Nintendo Switch Online, vi ricordiamo, ma niente paura: pur interagendo con altri giocatori, le sole interazioni possibili sono positive e i bambini non potranno mai ricevere insulti o messaggi inappropriati da altri.

The Sims 4

Per creare la casa e la vita perfetta!

Con i suoi toni ironici, The Sims 4 è un videogioco di simulazione di vita quotidiana perfetto anche per i bambini: che sia per creare una famiglia virtuale, per arredare la casa dei sogni, per fare nuove amicizie (rigorosamente virtuali, non si interagisce con altri giocatori), il titolo di casa Electronic Arts è di quelli che rapiscono e stuzzicano l’ingegno. E se nel giardino sistemassi una piscina? E se il mio Sim diventasse un poliziotto? E se si innamorasse del suo vicino di casa? Le possibilità sono limitate solo dall’immaginazione e il gioco, per come rappresenta tutti i suoi contenuti – da un incendio improvviso partito dal forno a microonde all’intimità – riesce sempre a far sorridere e a non essere volgare né banale, risultando perfetto anche per chi sta muovendo i primi passi della pre-adolescenza (è raccomandato dai 12 anni in su).

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Un enorme mondo da scoprire

Se sapete cos’è un videogioco open world, sappiate che The Legend of Zelda: Breath of the Wild è il miglior open world in circolazione. La realizzazione della fantasia di Nintendo, capace di realizzare una Hyrule aperta, tutta da scoprire, piena di risorse, animali, creature, villaggi e personalità con cui interagire e avventurarsi, ha dato vita a un videogioco straordinario e che non può mancare nella collezione di nessuno. I combattimenti e la violenza sono sempre rappresentati con uno stile da cartoon e, al di là della difficoltà di alcuni puzzle che potreste risolvere insieme, parliamo di un gioco perfetto anche dai dieci anni in su (PEGI consiglia dai dodici anni in su).

Super Lucky’s Tale

Un eroe adorabile tutto da scoprire

Se il bimbo in questione gioca su Xbox One, non potete esimervi dal regalargli Super Lucky’s Tale: questo platform colorato e allegro vi permette di seguire le avventure dell’adorabile Lucky, una volpe ottimista, energica e capace di contagiarvi con la sua allegria. Nel viaggio vi attenderanno incontri amichevoli di tutti i tipi, mentre i mini-giochi saranno all’ordine del giorno.

