I migliori tablet in offerta su Amazon

I tablet sono ormai diventati piuttosto popolari al giorno d’oggi, soprattutto a causa della maggiore necessità di utilizzarli per lavoro/studio da casa. Proprio per questo motivo, abbiamo deciso di proporvi i migliori tablet attualmente in offerta su Amazon, in modo da indirizzarvi a quelli che possono fare più al caso vostro in base a potenza, caratteristiche e budget disponibile.

Se volete un tablet di alta qualità su cui volete anche disegnare o, più semplicemente, prendere appunti a mano libera, il Samsung Galaxy Tab S7, dotato di un generoso display da 11″ WQXGA, è proprio quello che fa per voi! Oltre alla scheda tecnica senza compromessi che garantisce una grande affidabilità (e alla batteria da ben 8000mAh) è l’inclusione nel prezzo della precisissima S Pen di Samsung, che vi consentirà di prendere appunti sul touchscreen come se fosse un foglio di carta e che potete riporre per la ricarica nell’apposita striscia magnetica sul retro del tablet.

Se, invece, puntate più ad un tablet vero e proprio senza troppi fronzoli, ma potente ed affidabile, potreste puntare allo Huawei MatePro, dispositivo dotato di uno splendido display FullView da 10,8″ e chipset di punta Kirin 990, che offre prestazioni elevate ed un’elevata efficienza energetica. Se poi già possedete uno smartphone Huawei, potete sfruttare la sincronizzazione tra i dispositivi così da ottimizzare la produttività generale.

Se preferite i prodotti Apple, anche il nuovo iPad con schermo da 10,2”, può essere davvero uno buona scelta. L’affidabilità e le prestazioni offerte dal dispositivo sono innegabili, grazie al potente chip Bionic A12. Inoltre, acquistando separatamente Apple Pencil e la tastiera Smart potete trasformare l’iPad quasi in un vero e proprio notebook.

Dando un’occhiata alla fascia più economica, troviamo invece prodotto interessanti come HUAWEI MatePad T8, SAMSUNG T295 BK Galaxy Tab A e per qualcosa di più completo, il SUMTAB 4G LTE Tablet 10 pollici con Tastiera.

I migliori tablet in offerta su Amazon

