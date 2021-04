Le migliori soundbar economiche | Aprile 2021

Le soundbar sono lo strumento ideale per tutti coloro siano alla ricerca di un impianto audio di qualità, senza che esse possano essere ingombranti e che siano facili da posizionare. Il particolare design di questi prodotti permette loro infatti di poterle usare per più scopi, rendendole anche una scelta azzeccata per tutti i giocatori che fossero alla ricerca di un audio superiore ad un basso prezzo.

Per tutti coloro fossero alla ricerca di un prodotto adeguatamente economico che riesca a svolgere appositamente la sua funzione, esiste una vasta gamma di soundbar a basso prezzo adatte ad ogni esigenza. Per questo motivo abbiamo deciso di selezionare le migliori soundbar economiche, aiutandovi nel vostro acquisto, dopo avervi raccomandato le migliori per qualsiasi tasca.

Le soundbar economiche sono particolarmente indicate per l'utilizzo su PC.

Abbiamo selezionato tutti prodotti tenendo a mente non soltanto i prezzi variabili di ciascuno di essi, sempre tarati verso il basso, ma anche tenendo conto della qualità complessiva di ciascuno di essi e delle caratteristiche sonore. Per selezionare le soundbar ci siamo affidati ad Amazon, il portale web che garantisce un’ampia disponibilità di prodotti a basso prezzo.

Le migliori soundbar economiche

Docooler Mini Soundbar

La più economica

Questo prodotto è la scelta più economica tra le nostre proposte, ma che è particolarmente indicata per TV e monitor di piccole dimensioni. Come intuibile infatti dal nome, la Docooler Mini Soundbar è un prodotto estremamente compatto e progettato per un uso prolungato grazie a materiali di alta qualità. Per poterla collegare basterà utilizzare il cavo jack da 3,5 mm ed alimentarla tramite l’ingresso USB. Un’elegante luce LED blu completa esteticamente questo prodotto, in grado di rendere ancora più speciale qualunque stanza.

» Clicca qui per acquistare Docooler Mini Soundbar

Trust Arys

L’ideale per il PC

Trust è specializzata nella realizzazione di prodotti per PC a basso prezzo, ed anche con questo articolo non si sono smentiti. Il design particolare della Trust Arys include una manopola di controllo illuminata con una luce LED, che vi permetterà di regolare facilmente il volume. La forma orizzontale è stata studiata appositamente per poter posizionare adeguatamente la soundbar sotto qualunque monitor a vostra disposizione. La griglia metallica integrata non solo terrà al sicuro gli altoparlanti del prodotto, ma restituirà sempre suoni chiari e coinvolgenti.

» Clicca qui per acquistare Trust Arys

Majority Bowfell

La soundbar versatile

Il rapporto qualità/prezzo di questa soundbar è particolarmente sorprendente, dato che nonostante la bassa cifra che andrete a spendere possiede una configurazione surround 2.1, che include dunque un subwoofer. Majority Bowfell ha un design compatto e sottile, ma in grado di fornire bassi potenti ed un sound cinematografico. Sarà possibile inoltre collegare i propri dispositivi bluetooth in maniera rapida e veloce. A differenza di altri prodotti inclusi nella stessa fascia di prezzo, potrete regolare comodamente il volume grazie al telecomando incluso nella confezione.

» Clicca qui per acquistare Majority Bowfell

CREATIVE Stage Air

Bassi potenti per il desktop

Progettata per essere posizionata perfettamente sotto al monitor del computer, o anche accanto ad un laptop senza risultare comunque troppo ingombrante, questa soundbar è in grado di essere utilizzata anche senza fili, offrendo comunque la possibilità di sfruttare l’alimentazione. CREATIVE Stage Air include un doppio driver con radiatore passivo oversize che garantisce bassi incredibilmente potenti nonostante le ridotte dimensioni del prodotto. Se sceglierete di utilizzarlo senza alimentazione, questo articolo avrà una rispettabilissima autonomia di 6 ore.

» Clicca qui per acquistare CREATIVE Stage Air

Bomaker Tapio I

Piccola ma potente

Non lasciatevi ingannare dalle piccole dimensioni di questa soundbar, in grado di restituire un suono molto forte. Il doppio diaframma passivo ed i 2 altoparlanti full range della Bomaker Tapio I vi offriranno infatti un suono indicativamente più potente dell’80% di altre mini soundbar disponibili sul mercato. Possiede inoltre ingressi multipli per poter collegare la maggior parte dei dispositivi in vostro possesso, oltre a supportare la connessione Bluetooth. Come se non bastasse, include anche 3 modalità per bilanciare meglio il sonoro, due delle quali possono migliorare voce e acuti.

» Clicca qui per acquistare Bomaker Tapio I

Come scegliere le soundbar economiche

Tipologia

Le soundbar economiche saranno solitamente di tipo attivo: significa che al proprio interno hanno già tutti i componenti necessari per funzionare adeguatamente e che sono molto facili da installare. Il vantaggio, oltre a quello di avere risparmiato una cifra notevole, è sicuramente quello di avere un prodotto facile da posizionare e pronto per il funzionamento. I modelli non economici saranno solitamente di tipo passivo e solitamente richiedono un amplificatore esterno, ma allo stesso tempo hanno una maggiore versatilità.

Prestazioni

Tutte le soundbar disponibili sul mercato integreranno almeno 2 speaker. La configurazione surround più diffusa è sicuramente la 2.0, che indica appunto la presenza delle due casse ed è più che sufficiente per garantire un’adeguata qualità audio. In alcuni casi, potrebbe anche venire incluso un subwoofer per delle prestazioni migliori: in tal caso la configurazione sarà disegnata come 2.1.

Occorre invece fare particolare attenzione alla potenza in watt, su cui i modelli economici tendono inevitabilmente a scendere verso il basso. In generale, maggiore è il numero numerico e migliore sarà l’output a volumi più elevati. Se avete bisogno di suoni potenti, orientatevi verso una potenza più elevata, altrimenti anche una ridotta ma più chiara rispetto al vostro attuale impianto audio andrà benissimo.

Connettività

Solitamente le soundbar economiche richiederanno un collegamento via cavo: tra le opzioni più comuni troveremo il cavo jack da 3,5 mm e l’ingresso USB. Talvolta è possibile che venga offerta la possibilità di utilizzare anche l’ingresso HDMI, solitamente indicato per i televisori. Alcuni modelli, pur essendo economici, potrebbero anche offrire un collegamento senza fili al fine di utilizzarlo con dispositivi portatili come gli smartphone, grazie alla connessione Bluetooth.

Dimensioni e peso

Le dimensioni delle soundbar economiche tendono ad essere estremamente ridotte, tuttavia mettetevi in sicurezza e controllate accuratamente le caratteristiche dei prodotti scelti. Esistono diverse varianti mini che sono appositamente studiate per poter essere facilmente nascoste sotto i monitor o i televisori di vostra scelta. Per quanto riguarda invece il peso del prodotto, anche in questo caso i modelli economici non saranno particolarmente pesanti, arrivando ad un’indicazione massima solitamente inferiore ai 2kg.