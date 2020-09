Il ritorno a scuola è diventato realtà, ma siamo ancora in tempo per aggiornare le nostre dotazioni e presentarci tra i banchi esprimendo pienamente quelli che sono i nostri gusti e la nostra personalità. Se siete dei grandi appassionati degli eroi (e dei cattivoni) DC, in attesa dell’arrivo di videogiochi come Gotham Knights e Suicide Squad, vediamo quali sono i prodotti da non perdere che vi possono accompagnare per tutto l’anno scolastico.

I migliori prodotti per la scuola DC

Lo zaino di Batman – Lo stile del Cavaliere Oscuro

Possiamo girarci intorno quanto vogliamo, ma pochi altri supereroi al mondo sono amati quanto è amato Bruce Wayne, il Batman dei fumetti DC. Se volete portare a scuola con voi la forza e la morale del Cavaliere Oscuro, questo stiloso zaino è quello di cui avete bisogno: con un capacità di 23 litri, la borsa misura 44 x 30 x 20 cm. Vanta uno schienale imbottito traspirante, per il massimo della comodità, e un cinturino che vi consente anche di adagiarlo su un trolley, se preferite. Ha all’interno un vano imbottito per riporre al sicuro anche i device elettronici, mentre all’esterno è presente una porta USB, in cui installare un power bank, per tenere sempre carico il vostro cellulare. Uno zaino accessoriato e pieno di risorse, proprio come Batman!

Il Diario dei supereroi DC

Se lo stile DC che amate di più è quello dei fumetti classici, molto più delle reinterpretazioni videoludiche o cinematografiche dei membri della Justice League, il diario scuola 2020/2021 firmato DC Comics è proprio quello che cercate. Valido per undici mesi, questo diario ad anelli ha una pagina per ogni giorno ed è datato – quindi non dovrete specificare voi il giorno preciso della settimana tra i sette possibili. Inoltre, al suo interno troverete non solo le spaziose pagine dove appuntare tutte le vostre imprese da supereroi, ma anche adesivi dedicati ai più famosi supereroi DC. Il tutto, in una copertina morbida e resistente, impreziosita da un’illustrazione classica che mostra eroi come Superman, Wonder Woman, Batman e Flash in azione.

L’astuccio di Batman – Per avere tutto a bat-portata

I giovanissimi saranno davvero felici di tornare a scuola in compagnia dell’astuccio di Batman: con sulla fodera il logo del supereroe più amato, che richiama anche il bat-segnale ben noto al commissario Gordon, questo astuccio a due strati vi consente di portare a casa otto pastelli, la gomma, il temperamatite, il righello e la penna tutti marchiati Batman. A questi, si affiancano anche otto pennarelli colorati, per offrire tutto ciò di cui c’è bisogno per vivere la scuola da supereroi.

Lo zaino di Harley Quinn – Per un po’ di ordinaria follia

Se il vostro cuore batte solo ed unicamente per Harley Quinn, c’è uno zaino ideale anche per voi: questa borsa da scuola da 21 litri con dimensioni 44 x 30 x 17 presenta tre scomparti chiusi con cerniera e all’interno ha anche una tasca foderata per riporre al sicuro i vostri dispositivi elettronici, come smartphone e tablet. Inoltre, presenta una porta USB a cui collegare un power bank per ricaricare il cellulare, mentre nel dorso imbottito posteriore è anche possibile far passare un trolley, per facilitare il trasporto. La scelta obbligata per tutti i fan della folle Harley del mondo DC.

L’astuccio di Joker

Completiamo la nostra selezione di prodotti scuola DC che strizza l’occhio anche ai cattivoni proponendovi il prodotto ideale da affiancare al vostro nuovo zaino di Harley Quinn: l’astuccio di Joker. Il più iconico cattivo della storia dei fumetti è protagonista di un astuccio da 22 cm con una tasca unica e con chiusura a cerniera. Sulla fodera potete vedere l’immagine del Joker mentre vi fissa con gli occhi strabuzzati e, ovviamente, ride a crepapelle, come indica la texture di questo peculiare astuccio.

