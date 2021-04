I migliori mouse da gaming economici | Aprile 2021

Ognuno ha i suoi ferri del mestiere ed i giocatori PC non possono prescindere dal dotarsi di un mouse da gaming come si deve. Perché, se per l’utente medio è giusto un modo per aprire cartelle, navigare su Internet, dilettarsi con del fotoritocco o scrivere su un editor di testo, per i giocatori il mouse è semplicemente l’estensione del proprio braccio quando si tratta di buttarsi all’interno di sessioni di gioco intense. Tutto questo anche nel variegato mondo dei mouse da gaming economici ovviamente!

Dopo avervi consigliato i migliori mouse da gaming, di seguito trovate la selezioni dei migliori mouse da gaming economici secondo la nostra valutazione – perfetti per chi non vuole rinunciare alla qualità, ma senza spendere cifre importanti. Con indicazioni su tipologie di gioco preferito, prezzo, ergonomia, funzionalità e tutto quello che può indirizzarvi all’acquisto!

I migliori mouse da gaming economici

AUKEY Elite Knight

Il migliore wireless

Questo mouse della AUKEY è il migliore mouse wireless economico da gaming. AUKEY Elite Knight è dotato di 16000 DPI e 400 IPS con il sensore PMW 3335 che rende ancora più precisi movimenti e puntamento. Ci sono anche 8 pulsanti completamente programmabili attraverso un software esterno, una selezione di effetti di illuminazione RGB, macro personalizzabili e molte altre impostazioni su cui lavorare attraverso il software.

Inoltre il design è minimale con quella giusta ma morigerata presenza di colori RGB da non renderlo eccessivo. La batteria dura 50 ore e si può continuare ad utilizzare anche quando è in ricarica. Se non vi spaventa qualche cavo in più, c’è anche la versione cablata.

» Clicca qui per acquistare AUKEY Elite Knight



MMR Redragon M908

Il migliore con molti tasti

Se avete bisogno di un mouse da gaming economico dotato di molti tasti, magari in attesa di Diablo 2 Resurrected, il mouse MMR Redragon M908 fa al caso vostro. Questo mouse è dotato di 12400 DPI, con cinque livelli di intensità regolabili (500/1000/2000/3000/6200) per potersi adattare a diverse tipologie di gioco e situazioni.

Oltre ad un design aggressivo ed un sistema di peso regolabile, questo mouse ha 18 tasti programmabili con cinque profili differenti da poter salvare con un software dedicato che passiate da un MOBA, un MMO oppure un hero shooter.

» Clicca qui per acquistare MMR Redragon M908



Logitech G102

Il migliore da scrivania

Se siete quel tipo di giocatori che non apprezza particolarmente il design aggressivo dei tipici mouse da gaming, il mouse Logitech G102 sarà la vostra scelta. Questo mouse è dotato di un sensore a 6000 DPI, e nonostante il suo design semplice ha il logo dell’azienda illuminato e programmabile su 16.8 milioni di colori.

Anche se non ha pulsanti extra oltre ai soliti, il mouse è molto leggero ed ergonomico, ideale per sessioni al PC molto lunghe che spaziano anche dal gioco al lavoro.

» Clicca qui per acquistare Logitech G102



Trust Gaming GXT 101

Il più economico

Un mouse è uno strumento che vi deve accompagnare per molto tempo, e il Trust Gaming GXT 101 è un mouse solido e con il miglior rapporto qualità/prezzo per quanto riguarda la fascia economica. Questo mouse dal design a metà tra il minimale e l’aggressivo ha un sensore da 4800 DPI, una presa ergonomica data da impugnature di gomma ai lati e sei tasti non programmabili.

Il migliore di questa lista nel caso non vogliate spendere una grossa cifra, ma non per questo privarvi di un mouse di qualità che possa accompagnarvi per centinaia e centinaia di ore di gioco.

» Clicca qui per acquistare Trust Gaming GXT 101



KLIM Skill

Il migliore per estetica

Prezzo, funzionalità, ma anche estetica per un mouse da gaming che si rispetti, pur economico che sia. Se cercate un mouse prima di tutto prepotente dal punto di vista estetico dovete acquistare il KLIM Skill. Oltre ad un design aggressivo e coloratissimo, questo mouse è molto comodo grazie ad una presa larga ed economica, oltre ad avere delle performance di tutto rispetto con un sensore da 4000 DPI e sette pulsanti configurabili con un software dedicato.

Questo mouse è molto buono per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo, ma assolutamente il migliore in questa fascia economica in termini di bellezza, perché anche l’occhio del gamer vuole la sua parte.

» Clicca qui per acquistare KLIM Skill

Come scegliere un mouse da gaming

Non ci sono dubbi che il mouse da gaming, che in precedenza abbiamo definito come “estensione” del vostro braccio, presenti diversi fattori da tenere in considerazione, così come altrettante esigenze per ogni tipo di giocatore. Vediamo, allora, quali sono gli aspetti importanti da prendere in analisi, prima di scegliere la proposto economica perfetta per le proprie necessità.

I DPI del sensore

La caratteristica più importante è quella legata al sensore ottico del vostro nuovo mouse. Con DPI (Dots Per Inch) si intende il livello di sensibilità minima e massima che il sensore del mouse può raggiungere, e attraverso il quale si determina la velocità del cursore sullo schermo e l’accuratezza con cui il puntatore seleziona gli elementi a schermo. Più il valore di DPI è alto, più il mouse sarà veloce, reattivo agli spostamenti ed infine preciso. La soluzione ideale può essere quella di scegliere un mouse che salvi diversi profili DPI: in questo modo, potrete facilmente selezionare quello ideale a seconda del titolo a cui giocherete, come FPS o MOBA.

La tipologia di sensore

Per quanto riguarda il sensore, ricordate di tenere conto anche della vostra postazione, quando lo scegliete.

Un mouse da gaming con un sensore laser legge solitamente più DPI di un mouse con sensore ottico, funziona anche sulle superfici lucide, riflettenti o trasparenti (come una scrivania di vetro), ma continua a funzionare anche quando viene sollevato dalla superficie, creando dei problemi a chi tende ad alzare il mouse per arrestare gli spostamenti del cursore.

Un mouse da gaming con un sensore ottico invece funziona meglio sulle superfici opache (quindi una scrivania classica o un mousepad), e molti si servono dell’interpolazione per raggiungere DPI molto alti, che lo portano ad essere molto sensibile – e che, di contralto, possono creare possibili problemi di accuratezza del cursore.

Il tipo di connettività

Anche la tecnologia per il collegamento può fare la differenza: un mouse può essere wireless o cablato. Nonostante ci siano molti mouse da gaming wireless in grado di reggere una connessione Bluetooth o WiFi ad alta qualità oggi sul mercato, la connessione via cavo è sempre a cui dovreste dare la precedenza, quando si parla di videogiochi.

Non c’è perdita di dati né ritardo nella risposta, non bisogna avere a che fare con driver relativi ai dongle che potrebbero non funzionare o andare in conflitto e, ultimo ma non per importanza, con un mouse cablato non si rischia mai di rimanere senza batteria.

Il comfort

Il mouse è il mezzo che vi consente di interagire in modo preciso con il vostro videogioco preferito, quindi è fondamentale che il suo utilizzo vi risulti comodo anche in sessioni di gaming particolarmente lunghe. Non c’è, però, una unità di universale per la comodità, e molto dipende anche dalle dimensioni delle vostre mani, o dal fatto che siate destrimani o mancini. È necessario fare un po’ di sperimentazioni per trovare la miglior soluzione per sé: molti si trovano meglio con mouse simmetrici, ideali anche per mancini, altri preferiscono quelli asimmetrici, che ospitano la mano permettendo una posa più riposante, ma che sono riservati (a parte casi dove è specificato il contrario) ai destrimani. Molto dipende anche dal vostro tipo di presa, basato sulla lunghezza e agilità delle vostre dita.

Anche la tipologia di materiale del corpo del mouse influenza il comfort: i mouse in plastica possono offrire un buon feeling – ed è importante che questa sia resistente, per non costringervi a sostituire la periferica dopo poco. Altri, invece, hanno un corpo metallico, che punta molto sulla resistenza e che generalmente offre periferiche più leggere.

A determinare la comodità del vostro mouse può essere anche il peso: uno più pesante sarà più saldo negli spostamenti – ossia, non rischierete mai di compiere movimenti bruschi involontari – ma anche più faticoso da gestire. Uno leggero, invece, avrebbe risposte estremamente rapide, ma potrebbe richiedervi di bilanciare meglio la sua sensibilità per evitare spostamenti che coprano una distanza inattesa rispetto alle aspettative.

I tasti

Non potrebbero non essere di importanza fondamentale, per la scelta del vostro mouse, i suoi tasti. Normalmente, un periferica di questo tipo è dotato del click sinistro e del click destro, oltre che di una rotella cliccabile che consente lo scorrimento o lo zoom. Spesso, inoltre, questo terzo pulsante è fondamentale perché gli viene affidato il cambio in corsa dei DPI, che non richiede così il passaggio per scomodi menù di apposite impostazioni.

La presenza standardizzata dei soliti tre tasti può cambiare, però, nel caso dei mouse da gaming, che possono presentare soluzioni con tasti programmabili, solitamente posti al fianco del dispositivo e consigliati a chi cerca esperienze competitive in cui l’immediato accesso ad alcune funzioni a vostra scelta è tutto.