Migliori giochi Switch a meno di 5 euro su eShop da spolparvi per il weekend

L’estate è un bel momento per videogiocare anche fuori di casa, magari mentre ci si sta spostando verso la prossima meta vacanziera, e in questo Nintendo Switch è piuttosto difficile da battere. Sarà che, come vi raccontai tempo addietro, l’ho sempre vissuta più come una console portatile che come una da collegare al televisore, ma ci sono tanti videogiochi che sono perfetti per un approccio mordi e fuggi in treno o in aereo, sulla piccola della grande N.

Ma cosa giocare in questo weekend se non si ha un grosso budget a disposizione? Se si volessero spendere, magari, al massimo 5 euro? Abbiamo fatto una passeggiata lungo eShop, lo store digitale di Nintendo, per vedere un po’ quali sono i migliori giochi che potete comprare con meno di 5 euro grazie alle promozioni in corso. Se avete bisogno di ricaricare il vostro credito, ricordatevi che lo trovate a prezzo ridotto su Instant Gaming.

Quella che segue non è (ovviamente) una lista esaustiva, ma stilata per darvi alcuni suggerimenti in caso foste in cerca di idee su giochi da sperimentare spendendo davvero poco.

Vediamo i giochi a meno di 5 euro su Nintendo eShop per questo weekend

Giochi a meno di 5 euro ora su Nintendo eShop

Inside a 1,99€ anziché 19,99€

a 1,99€ anziché 19,99€ Limbo a 1,99€ anziché 9,99€

a 1,99€ anziché 9,99€ Windbound a 4,99€ anziché 19,99€

a 4,99€ anziché 19,99€ Cat a 0,99€ anziché 7,99€

a 0,99€ anziché 7,99€ Quake a 3,99€ anziché 9,99€

a 3,99€ anziché 9,99€ Moonlighter a 4,99€ anziché 24,99€

a 4,99€ anziché 24,99€ This War of Mine: Complete Edition a 1,99€ anziché 39,99€

a 1,99€ anziché 39,99€ Doom 3 a 2,99€ anziché 9,99€

a 2,99€ anziché 9,99€ Doom 64 a 1,99€ anziché 4,99€

a 1,99€ anziché 4,99€ Doom (1993) a 1,99€ anziché 4,99€

a 1,99€ anziché 4,99€ Doom II a 1,99€ anziché 4,99€

a 1,99€ anziché 4,99€ Castle of Heart a 0,99€ anziché 14,99€

a 0,99€ anziché 14,99€ Bridge Constructor Portal a 3,74€ anziché 14,99€

a 3,74€ anziché 14,99€ The First Tree a 1,99€ anziché 9,99€

a 1,99€ anziché 9,99€ Syberia 1 & 2 a 2,44€ anziché 34,99€

a 2,44€ anziché 34,99€ Syberia 3 a 4,99€ anziché 49,99€

a 4,99€ anziché 49,99€ The Way Remastered a 0,99€ anziché 14,99€

a 0,99€ anziché 14,99€ Minigolf Adventure a 1,24€ anziché 4,99€

a 1,24€ anziché 4,99€ 9 Monkeys of Shaolin a 4,99€ anziché 19,99€

a 4,99€ anziché 19,99€ Deponia a 1,99€ anziché 19,99€

a 1,99€ anziché 19,99€ Cattails a 1,99€ anziché 14,99€

a 1,99€ anziché 14,99€ Dice Legacy a 4,99€ anziché 19,99€

a 4,99€ anziché 19,99€ Silence a 1,99€ anziché 19,99€

a 1,99€ anziché 19,99€ Aegis Defenders a 4,99€ anziché 19,99€

a 4,99€ anziché 19,99€ The Suicide of Rachel Foster a 3,99€ anziché 19,99€

a 3,99€ anziché 19,99€ Roll the Cat a 3,99€ anziché 4,99€

a 3,99€ anziché 4,99€ AER Memories of Old a 1,99€ anziché 19,99€

a 1,99€ anziché 19,99€ Croc’s World 2 a 0,99€ anziché 4,99€

a 0,99€ anziché 4,99€ The Long Journey Home a 1,99€ anziché 19,99€

a 1,99€ anziché 19,99€ Chaos on Deponia a 1,99€ anziché 19,99€

a 1,99€ anziché 19,99€ Wenjia a 3,49€ anziché 6,99€

Potete vedere tutte le altre proposte a meno di 5 euro direttamente visitando questo link a Nintendo eShop, o direttamente sulla vostra console accedendo all’icona di eShop sulla bacheca di Switch.

Vi ricordiamo che i giochi che trovate nell’elenco sono compatibili con qualsiasi versione di Nintendo Switch: sia che possediate la più recente OLED (la trovate su Amazon con spedizione rapida), sia che possediate la standard sia che vi siate tuffati sulla piccola e leggera Lite – a meno che, certo, non si parli di giochi che richiedono l’uso specifico dei singoli Joy-Con e dei loro sensori di movimento, che nel caso della Lite dovreste comprare a parte.

Se tutta questa abbondanza di diversi modelli di Nintendo Switch vi sta creando più confusione che altro, niente paura: date un’occhiata alla nostra guida in cui vi mostriamo da vicino tutte le differenze tra i vari modelli, cosicché possiate trovare quello ideale per voi.