Migliori giochi sportivi | Agosto 2020

Certo, quando fa tanto caldo la voglia di fare sport potrebbe schiantarsi anche contro la più determinata delle forze di volontà. Ciò nonostante, muoversi fa bene, vivere lo sport significa mantenersi in salute e, senza troppi giri di parole, l’attività sportiva fa parte a trecentosessanta gradi della nostra vita – o, almeno, così dovrebbe essere. Ne fa parte in modo così insistente, che lo è anche in modo passivo: ci sono molti amanti di sport che lo praticano, molti amanti di sport che lo seguono e molti amanti di sport che amano giocare le versioni virtuali simulate – e niente vieta incastri vari ed eventuali tra le diverse categorie.

Se, quindi, siete amanti dello sport e volete divertirvi un po’ con quello virtuale, magari mentre siete in vacanza per l’estate, vi segnaliamo la nostra selezione dei migliori videogiochi sportivi disponibili per l’attuale generazione, che spaziano dalle simulazioni alle folli competizioni votate al divertimento.

I migliori giochi sportivi

FIFA 20 – La simulazione di calcio di Electronic Arts

Non poteva esistere una selezione di videogiochi sportivi, su un sito italiano, che non partisse dal calcio. FIFA 20 è la più recente uscita della longeva saga di Electronic Arts realizzata su licenza ufficiale FIFA, che ha dalla sua anche quelle della Serie A e della UEFA – indispensabile per ricreare in-game palcoscenici incredibili come quelli della Champions League. Con un gameplay ammodernato e decine e decine di squadre tra cui scegliere, FIFA ha introdotto la modalità di calcio da strada Volta, che richiama a modo suo il vecchio FIFA Street, e ha dalla sua la sempreverde modalità online FUT, che vi consente di affrontare le squadre da sogni di altri gamer in tutto il mondo, mentre costruite la vostra.

eFootball PES 2020 – Il calcio secondo Konami

Se il calcio di Electronic Arts non fa per voi, è perché siete dell’altra storica parrocchia delle simulazioni videoludiche: quella di eFootball PES 2020, o se preferite Pro Evolution Soccer. Il fu ISS Pro continua a offrire agli amanti dei videogame calcistici la sua interpretazione del rettangolo verde, con la licenza esclusiva della Juventus e quella dei Campionati Europei di Calcio che scopriremo la prossima estate. Il gioco, che è anche quello ufficiale di squadre come il Barcellona, il Milan e l’Inter, include la storica modalità Master League per realizzare la vostra squadra dei sogni, mentre online potete sbizzarrirvi con MyTeam e misurare il vostro undici con quelli degli altri giocatori di tutto il mondo.

Rocket League – Una palla, macchine e adrenalina

Probabilmente nemmeno Psyonix, quando ha lanciato il suo Rocket League nel 2015, si sarebbe aspettata un tale successo per questo folle videogioco sportivo. Ambientato in strambe e peculiari arene, il gioco vi mette in delle squadre di tre elementi online che ne affrontano un’altra con altrettanti. I personaggi, però, sono delle piccole automobili personalizzabili di tutto punto nel look e che, con un modello di guida arcade estremamente sopra le righe, lottano e si speronano per spingere nella rete avversaria un grosso pallone che rimbalza per l’arena. Tra piroette spettacolari, scatti improvvisi, pareti scalabili e parate clamorose, Rocket League è uno sportivo che interpreta a modo suo l’obiettivo di fare gol, offrendo un’esperienza divertente e del tutto fuori di testa, che gli è valsa uno straordinario successo.

Mario Tennis Aces – Il tennis di casa Nintendo

Se siete armati di Nintendo Switch e state cercando un’esperienza sportiva divertente e disimpegnata, con cui divertirvi con amici online e non, probabilmente quello di cui avete bisogno è Mario Tennis Aces. Con un gameplay accessibile ma profondo, questo titolo della casa di Kyoto vi consente di produrvi in divertenti match a colpi di racchetta che coinvolgono il roster dei celebri personaggi della grande N, ciascuno con le sue caratteristiche e peculiarità. Ideale sia per i giovanissimi che per chi vuole impegnarsi per dare il massimo e scalare le classifiche di tutto il mondo, il titolo supporta anche l’uso dei sensori di movimento Joy-Con e include perfino una modalità storia con tanto di boss fight.

NBA 2K20 – Tempo di grande basket

Torniamo alle simulazioni per una proposta obbligata per tutti gli amanti del grande basket: con le sue importanti licenze ufficiali, NBA 2K20 è senza ombra di dubbio la tappa irrinunciabile per chi adora la pallacanestro e vuole vivere anche in virtuale le imprese dei suoi giganti. Il titolo, realizzato da 2K, include un’approfondita modalità carriera che vanta LeBron James come produttore esecutivo, dove potete vivere una storia avvincente legata al mondo dell’NBA. Inoltre, potete realizzare la vostra squadra dei sogni e affrontare online milioni di altri giocatori, per scoprire se i vostri campioni saranno o no all’altezza delle aspettative.

Ring Fit Adventure – Il gioco sportivo che vi fa fare sport

Vogliamo far rientrare nella categoria anche Ring Fit Adventure, sebbene abbia una peculiarità: questo gioco sportivo rientra nella categoria degli exergame, ossia quelli che simulano lo sport… facendovi fare sport in prima persona. Andato a ruba durante la quarantena di qualche mese fa, questo titolo sfrutta i Joy-Con di Nintendo Switch con un attrezzo apposito per chiamarvi a svolgere numerosi esercizi fisici mentre affrontate una divertente avventura in numerosi scenari. Il risultato sarà che, mentre vi divertirete a seguire le sue sfide, continuerete a esercitarvi e mantenervi in forma: l’ideale per chi ama videogiocare ma vorrebbe anche allenarsi un po’!

Everybody’s Golf – Rilassarsi con il golf

Se tutti gli altri sport trattati non fanno per voi, potreste essere tipi che amano divertirsi con il golf: in tal caso, Everybody’s Golf può essere una soluzione divertente, anche e soprattutto per chi cerca qualcosa di non eccessivamente impegnativo durante le vacanze. Il gioco, disponibile solo su PS4, vi consente di intrattenervi con un gameplay profondo ma immediatamente accessibile, facile da approcciare ma difficile da padroneggiare completamente. Il risultato sono sfide intriganti con i vostri amici, anche online, in un mondo popolato da scenari e personaggi colorati e vivaci.

