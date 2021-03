I migliori giochi di ruolo | Marzo 2021

I giochi di ruolo sono uno dei generi più amati e più longevi – in tutti i sensi – del mondo dei videogame. Partire per avventure straordinarie in cui si accumulano livelli, punti esperienza, imprese memorabili, classi da combinare e in diversi casi creature da evocare per farsi affiancare ha un che di epico e speciale.

Nel videogioco odierno abbiamo assistito a molte ibridazioni del genere, al punto che sono tantissimi i titoli che parlano dell’inclusione di “contaminazioni da gioco di ruolo”. Quali sono, invece, i migliori esponenti che potete portare a casa? Ecco la nostra selezione.

Bloodborne è uno dei giochi di ruolo migliori

I migliori giochi di ruolo

Persona 5 Royal

Il re dei JRPG

Se quello che amate è il canone tradizionale dei JRPG a turni e non vedete l’ora di smarrirvi all’interno di un mondo di gioco titanico anche per cento ore, fermatevi, siete arrivati alla meta: si chiama Persona 5 Royal ed è senza dubbio di smentita il miglior gioco di ruolo a turni della generazione scorsa.

Bloodborne

Forgiarsi nel sangue

L’action RPG Bloodborne, firmato da From Software (Dark Souls, a proposito di bei giochi) è uno di quelli che rimangono dentro: nel corso dell’esperienza vi ritroverete a dovervi misurare con nemici straordinariamente più potenti e più abili di voi – e saranno solo la dedizione e l’accumulo di echi del sangue (punti esperienza, in qualsiasi altro linguaggio) a permettervi di brandire la vostra mannaia da vincitori. Un gioco di ruolo action per chi adora le sfide e vuole tuffarsi in una direzione artistica mozzafiato.

Dragon Quest XI S

Il bello della tradizione JRPG

Dragon Quest XI S è uno di quei giochi che hanno tutto quello che serve a un gioco di ruolo a turni: un cast di personaggi memorabile, la leggerezza storica della serie che però non lesina tematiche importanti e riflessioni, un sistema di combattimento che sa adattarsi tanto ai neofiti quanto agli amanti della tradizione. Se non vi siete ancora tuffati in questo viaggio, dovete rimediare subito.

Final Fantasy X|X-2 HD

Togliamoci subito il dente: vi stiamo raccomandando questo cofanetto per la bellezza straordinaria di Final Fantasy X, più che del suo (comunque gradevole successore). Aprendosi per la prima volta a una nuova concezione, priva della tradizionale world map, questo videogioco è rimasto nel cuore di molti amanti del genere per i suoi personaggi e per il combat system capace di dare una variazione strategica importante: se i precedenti capitoli del franchise, infatti, si concentravano sulla barra ATB, qui abbiamo il sistema CTB. Tutti i turni dei personaggi e dei nemici vengono mostrati in una lista su schermo, permettendovi di calcolare ogni mossa con anticipo. A questo si affianca una storia tra le migliori del franchise e, se amate i mini-giochi, sappiate che il Blitzball è un gioco-nel-gioco.

Octopath Traveler

Amore per la nostalgia

Siete cresciuti a pane e Final Fantasy VI? Allora non fatevi il torto di non giocare Octopath Traveler. Questo JRPG a turni dalla straordinaria direzione artistica riprende in tutto e per tutto il grande classico di casa Square, proponendovi le storie di otto personaggi che si intrecciano e che si uniscono via via al vostro party, permettendovi di scegliere liberamente chi sia il vostro protagonista principale. Il combat system, straordinariamente profondo, prevede un sistema di classi combinabili e poggia sulle logiche della “rottura” della difesa del nemico: vi darà tantissime soddisfazioni e non dovreste nemmeno esitare a comprarlo, se amate i giochi di ruolo classici a turni.

The Witcher 3: Wild Hunt

Un signor gioco di ruolo open world

Se il tipo di giochi di ruolo che amate è più incentrato sull’azione che sui turni, concentrate le vostre attenzioni su The Witcher 3: Wild Hunt. L’opera magna di CD Projekt RED è una di quelle che sanno coinvolgere a 360°, regalando un’esperienza difficile da dimenticare: nei panni di Geralt di Rivia, un witcher cacciatore di mostri, vi avventurerete per il Continente in cerca di Yennefer e di Ciri, due donne davvero importanti della vostra vita. Dietro ogni angolo, però, in una regione squarciata dalla guerra portata avanti dall’Impero di Nilfgaard, si possono nascondere sorprese. Sorprese che, spesso, corrispondono a streghe d’acqua, briganti che provano ad avvantaggiarsi del conflitto rifacendosi sui più indifesi, belve che sono più umane degli umani. E voi siete uno strigo. E gli strighi non possono permettere che le loro abilità non facciano la differenza.

Mass Effect

Il gioco di ruolo spaziale

Se è vero che uno degli elementi più belli dei giochi di ruolo è la loro capacità di lasciar esprimere il giocatore, Mass Effect è praticamente l’incarnazione di questo concetto. La trilogia originale dei titoli spaziali di BioWare vi permette di creare liberamente il vostro comandante Shepard – scegliendo sesso, aspetto, peculiarità, background – e, da lì, di avventurarvi per la galassia, trovando alleati, scoprendo storie, insidie, grandi amori. Il secondo episodio rimane una delle vette del genere e, senza fare anticipazioni di nessun tipo, vi raccomandiamo di tenergli un posto nel vostro cuore per quando ci giocherete.

