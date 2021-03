Migliori cuffie economiche | Marzo 2021

Un buon paio di cuffie è ormai diventato uno strumento indispensabile per ogni giocatore che si rispetti. Non solo sono in grado infatti di aumentare notevolmente la nostra immersione nel mondo di gioco, ma ci permetteranno di catturare ogni singolo rumore e renderci migliori anche da un punto di vista del gameplay. Esistono cuffie con tante diverse caratteristiche, ma non tutte riescono a raggiungere un prezzo accessibile. Abbiamo già visto quali sono le migliori cuffie da gaming, ma come dovremmo orientarci per i modelli più economici?

Per venire incontro a chi vuole avere prodotti di qualità, risparmiando contemporaneamente tanti soldi, abbiamo deciso quindi di proporvi un elenco che illustra le migliori cuffie economiche. Si tratta di prodotti non solo adatti alla vita di tutti i giorni, ma anche delle vere e proprie cuffie gaming a basso prezzo: sono dunque articoli flessibili ed in grado di essere utilizzati come meglio preferite, senza farvi spendere troppo.

Un buon paio di cuffie economiche è in grado di offrire tutto ciò di cui un gamer ha bisogno.

Le nostre scelte tengono colto principalmente oltre alle prestazioni dei prodotti della loro ergonomia e dei materiali utilizzati per la produzione. Le cuffie economiche spesso infatti scelgono di risparmiare su questi due fattori, al fine di tenere il costo finale molto basso. Abbiamo dunque selezionato i prodotti che forniscono più garanzie per una durata longeva nel tempo, tenendo conto anche dell’attuale disponibilità su Amazon, portale web da noi scelto perché in grado di fornire sempre i migliori prodotti al prezzo più conveniente.

Migliori cuffie economiche

Turtle Beach Atlas One

Le più confortevoli

Queste cuffie economiche sono sicuramente tra le più confortevoli sul mercato grazie ai cuscinetti in memory foam. Sono inoltre state studiate anche per chi indossa gli occhiali, in modo da non risultare affatto ingombranti. Le Turtle Beach Atlas One dispongono inoltre di un microfono di tipo “flip-up”: in altre parole basterà semplicemente sollevarlo per attivare la funzione di mute. Grazie al supporto a Windows Sonic sono in grado di garantire un audio surround coinvolgente. La fascia rinforzata in metallo è inoltre in grado di garantire una lunga duratura nel tempo.

Trust GXT 450 Blizz

Surround e illuminazione RGB a basso prezzo

Trust è da sempre in prima linea quando si tratta di realizzare prodotti di buona qualità a basso costo. Questo prodotto è in grado di regalarvi l’esperienza del surround 7.1 ad un prezzo davvero irrisorio. Trust GXT 450 Blizz ha anche un design accattivante, grazie agli effetti di illuminazione RGB disposti su entrambi i padiglioni. L’asta del microfono è flessibile e possiede un indicatore LED per indicare quando la funzione mute è attiva. Gli altoparlanti hanno dimensioni di 40 mm l’uno ed il cavo è di tipo USB, a treccia e lungo ben 2 metri.

MSI Immerse GH30 V2

Le cuffie pieghevoli

Questo prodotto è particolarmente indicato per chi ama spostarsi di continuo. MSI Immerse GH30 V2 ha infatti un design pieghevole, ideale per risparmiare spazio e portarle facilmente da una zona della stanza ad un’altra senza rovinarle. Se invece volete usarle per il viaggio, sarete felici di sapere che la confezione include anche una comoda custodia per il trasporto. I driver audio hanno dimensioni di 40mm, mentre il microfono è di tipo estraibile. Potrete facilmente modificare il volume delle cuffie e del microfono grazie ad un controller presente sul cavo.

HyperX Cloud Stinger Core

Per un audio avvolgente

Queste cuffie sono in grado di restituire un’eccezionale fedeltà sonora, dimostrando anche una incredibile resistenza e leggerezza, soprattutto tenendo conto della bassa cifra spesa. Le cuffie HyperX Cloud Stinger Core sono adatte a lunghe sessioni di gioco ed estremamente confortevoli: le ideali per i gamer più esigenti. I cursori realizzati in acciaio garantiscono inoltre l’adeguata resistenza del prodotto ed una lunga duratura nel tempo. Infine, il microfono dispone di cancellazione del rumore con possibilità di sollevarlo per silenziarlo.

Trust GXT 307 Ravu

Le cuffie più economiche

L’ultima delle nostre proposte è quella indicata a chi sta cercando un prodotto adatto al gaming ma che costi la minor cifra possibile. Queste cuffie sono infatti in grado di garantire tutto quello che i gamer stanno cercando: i padiglioni da 40mm di tipo over-ear permetteranno di ascoltare ottimamente anche i suoni più bassi. Il microfono ripiegabile di Trust GXT 307 Ravu è a cardioide e ripiegabile, in grado dunque di catturare facilmente la vostra voce. Sono inoltre cuffie confortevoli che includono un cavo di 2 metri, ma includono una prolunga per l’utilizzo su PC che aggiungono altri 20 cm.

Come scegliere le cuffie economiche

Connettività

Le migliori cuffie economiche sono tendenzialmente cablate, in quanto l’assenza della tecnologia wireless permette di abbattere il prezzo. Solitamente il cavo incorporato nelle cuffie sarà di tipo jack 3.5 mm, ma in alcuni casi potrebbe anche essere di tipo USB. A volte i cavi potrebbero anche essere di tipo intercambiabile, così da consentirvi di effettuare una rapida sostituzione in caso di possibili guasti. Dove possibile, consigliamo una lunghezza adeguata del cavo, stimata in circa 2 metri.

Prestazioni

Anche le cuffie economiche sono in grado di offrire un comparto sonoro di qualità. L’audio surround è infatti ormai comune anche nei modelli a basso costo, ma controllate accuratamente la versione inclusa: solitamente sarà di tipo 5.1 ma in alcuni casi potrebbe arrivare a venire simulato un surround 7.1. Anche il supporto a Windows Sonic non è da sottovalutare, in quanto in grado di migliorare ulteriormente la performance del prodotto. Le dimensioni dei driver audio delle cuffie avranno solitamente una dimensione di 40mm, sufficientemente adeguata a coprire adeguatamente l’orecchio e farvi ascoltare i bassi. Se volete fare uno step successivo, spendendo però qualche soldo in più, potreste cercare delle cuffie che garantiscano driver da 50mm.

Anche le cuffie economiche possono essere usate nei tornei competitivi.

Microfono

Non aspettatevi microfoni di eccelsa qualità nei modelli economici di cuffie: di solito è infatti il primo componente su cui le aziende scelgono di risparmiare. I microfoni faranno comunque il proprio dovere egregiamente durante le vostre partite online, anche se ovviamente non bisogna aspettarsi di poterli usare per scopi professionali. Il modello più comune è quello di tipo omnidirezionale, in grado di catturare suoni da ogni direzione. Quelli di qualità superiore potrebbero però avere la funzione di noise cancelling, in grado di limitare rumori esterni, od essere di tipo unidirezionale, o a cardioide, per registrare meglio la vostra voce.

Ergonomia

Per risparmiare sul prezzo spesso le compagnie ignorano quasi completamente l’ergonomia del prodotto, costruendo così prodotti performanti ma molto scomodi per le vostre orecchie. Assicuratevi dunque che i prodotti da voi scelti siano leggeri e comodi, così da non affaticarvi troppo e permettervi di concentrarvi solo sulle vostre partite. Un design over-ear con dinamica chiusa sarà in grado di garantire un ottimo isolamento acustico e si tratta sicuramente del modello di cuffie più indicato per gli amanti del gaming.

Materiali

Uno degli aspetti più importanti da tenere in considerazione nei modelli di cuffie economici è senza dubbio la qualità dei materiali utilizzati. Alcune cuffie di scarsa qualità tenderanno infatti a manifestare difetti o guastarsi dopo pochi mesi di utilizzo, in alcuni casi addirittura settimane. Le migliori cuffie economiche sono in grado di adoperare imbottiture in memory foam e lattice, questo perché particolarmente comodi ma la cui produzione non costa troppo. Un buon compromesso per il telaio sarà invece l’alluminio, un materiale particolarmente resistente ma altrettanto leggero e flessibile. La plastica è invece molto comune nei modelli più economici: se proprio volete orientarvi su un modello simile, assicuratevi che sia rinforzato o supportato da altri materiali più resistenti.