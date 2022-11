Il Black Friday 2022 è finalmente tra noi, ed anche se la giornata ufficiale del venerdì nero degli sconti sarebbe in realtà il prossimo 25 novembre, Amazon ha pensato di anticipare la ricorrenza celebre per gli sconti, proponendosi con una lunga e intensa tornata di offerte che, fino al 28 novembre, vi daranno la possibilità di acquistare un consistente numero di articoli a prezzi estremamente bassi. Sin dalla mezzanotte di venerdì 18 novembre abbiamo cominciato a offrirvi alcune notizie dedicate ad offerte specifiche, come è il caso delle proposte in sconto che Amazon sta dedicando ai computer portatili!

Insomma, le offerte si prospettano davvero grandiose; tuttavia, prima di procedere, vi suggeriamo di approfittare del Black Friday per sottoscrivere un abbonamento al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire non solo di spedizioni rapide e gratuite, qualora ovviamente gli articoli acquistati siano predisposti al servizio. In questo modo vi basterà giusto una manciata di acquisti per azzerare i costi di abbonamento, senza contare che grazie ad Amazon Prime potrete poi usufruire di molti altri servizi aggiuntivi, non ultimo Amazon Prime Video! Insomma, un abbonamento imprescindibile in vista dello shopping del Black Friday, la cui attivazione è immediata e i cui primi 30 giorni di sottoscrizione sono gratuiti, qualora – ovviamente – non siate mai stati abbonati.

Di seguito vi offriamo una nostra selezione di computer portatili in offerta per questo Black Friday 2022 e vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

I migliori computer portatili in sconto per il Black Friday

Honor MagicBook 16,1″ | -30%

Grazie all’offerta lanciata in vista del Black Friday, avete la possibilità di portare a casa a solo 699€ questo sottile Honor MagicBook 16, laptop da 16,” in Full HD che sotto la scocca presenta 16 GB di RAM e un performante SSD da 512 GB, oltre a un AMD Ryzen 5 5600 che vi affiancherà nello studio, nel lavoro e nelle operazioni di tutti i giorni.

MSI Prestige 15,6″ | – 32%

Saliamo di fascia e di target con MSI Prestige 15, notebook da 15,6″ in Full HD equipaggiato di un processore Intel i7 1280P e una NVIDIA GTX 1650 da 4 GB per affiancarvi in tutte le vostre necessità del quotidiano. Il computer, estremamente sottile e leggero, ospita 16 GB di memoria RAM DDR4 e ben 1 TB di archiviazione con un SSD NVMe PCIe.

LG Gram 16Z90Q 16″ | – 18%

Questo notebook LG Gram propone un display 16″ Anti-Glaer 2560×1600 che è animato da una scheda tecnica niente male: parliamo infatti di una CPU Intel EVO i7-1260P e da ben 16 GB di RAM DDR6, a ci si affianca l’ampio SSD da 1 TB per salvare tutti i vostri file. La GPU è una integrata Intel Iris Xe, ideale soprattutto per gli usi di tutti i giorni. Grazie al Black Friday, potete portare a casa questo notebook a 1.399€.

Microsoft Surface Pro 8 13″ | -33%

È davvero importante e corposo anche lo sconto su Microsoft Surface Pro 8, che in occasione del Black Friday si porta a casa spendendo solo 999€. Parliamo di un dispositivo ibrido e adatto ad accompagnarvi in qualsiasi situazione, dotato di uno schermo da 13″ e animato da un processore Intel Core i5-1135G7 di undicesima generazione. Inoltre, è dotato di 8 GB di memoria e 512 GB di SSD per l’archiviazione dei dati: una scheda tecnica che permette di avere dalla propria parte un’ottima soluzione senza rinunciare a poterla infilare nella propria borsa e tenerla sempre con sé.

Huawei Matebook D16 | -15%

Chiude la nostra selezione l’interessante Huawei Matebook D16, laptop proposto per questo Black Friday anticipato al prezzo speciale di 849€: con un ampio display da 16″, questa soluzione portatile si difende più che bene grazie a un processore Intel Core i5-12450H, che va a braccetto con ben 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione sul rapido SSD. Inoltre, il prezzo include anche l’estensione della garanzia di sei mesi , quindi potete dormire sonni tranquilli affidandovi a questa soluzione di casa Huawei.