I migliori 25 giochi di lancio per console next-gen dal 2000 a oggi svelati da Metacritic

Quando arrivano sul mercato delle nuove console, serve sempre un po’ di tempo prima che possano contare su una libreria di titoli tale da accontentare tutti i palati. Questo discorso potrebbe essere diverso con Xbox Series X e con PlayStation 5, considerando che entrambe le console saranno retrocompatibili e avranno quindi con sé i giochi della generazione precedente – ma in molti si domandano quali titoli esclusivamente next-gen li delizieranno nel rispettivo day-one.

Cosa ci dice il passato, allora, in merito alla qualità dei giochi che accompagnano le console nel giorno di lancio? Il sito Metacritic ha stilato una classifica dei 25 migliori giochi di lancio dal 2000 a oggi per media voto, svelando quali sono stati accolti meglio dalle testate specializzate. Di seguito, quello che è emerso dai loro dati statistici.

I 25 migliori giochi di lancio dal 2000

25. NBA 2K13 (Wii U) – 85/100

24. Project Gotham Racing (Xbox) – 85/100

23. Assassin’s Creed III (Wii U) – 85/100

22. Tekken Tag Tournament (PS2) – 85/100

21. Mass Effect 3: Special Edition (Wii U) – 85/100

20. Battlefield 4 (PS4) – 85/100

19. Geometry Wars: Retro Evolved (Xbox 360) – 86/100

18. NBA 2K14 (Xbox One) – 86/100

17. Resistance: Fall of Man (PS3) – 86/100

16. Super Monkey Ball (GameCube) – 87/100

15. Dead or Alive 3 (Xbox) – 87/100

14. Project Gotham Racing 3 (Xbox 360) – 88/100

13. FIFA 14 (Xbox One) – 88/100

12. Call of Duty 2 (Xbox 360) – 89/100

11. Madden NFL 2002 (Xbox) – 90/100

10. Star Wars Rogue Leader: Rogue Squadron II (GameCube) – 90/100

9. Flower (PS4) – 91/100

8. Shovel Knight: Treasure Trove (Switch) – 91/100

7. Tony Hawk’s Pro Skater 3 (GameCube) – 91/100

6. Dead or Alive 2: Hardcore (PS2) – 91/100

5. Madden NFL 2001 (PS2) – 91/100

4. SSX (PS2) – 93/100

3. The Legend of Zelda: Twilight Princess (Wii) – 95/100

2. Halo: Combat Evolved (Xbox) – 97/100

1. The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch) – 97/100

Il podio, come potete notare, vede due gradini occupati da Nintendo (e da The Legend of Zelda), storicamente talentuosa nell’accompagnare sul mercato le sue console, mentre la medaglia d’argento è portata a casa dall’indimenticato Halo.

Vedremo se i titoli di lancio di PS5 e Xbox Series X riusciranno a conquistare posizioni alte in questa chart, anche se la soglia del podio degli ultimi vent’anni è addirittura alla media di 95/100.