Microsoft Store si rifà il look su Xbox One ed è ora disponibile per tutti

Vi abbiamo già parlato del redesign del Microsoft Store su Xbox One lo scorso giugno, ma fino ad ora era disponibile solo per i membri iscritti al programma Xbox Insiders. Il nuovo negozio online, conosciuto con il nome in codice Mercury, offre un vero e proprio cambio consistente all’interfaccia grafica alla quale eravamo abituati, con una barra di navigazione posta sul lato sinistro e una parte centrale completamente dedicata alle informazioni sui vari giochi, nonché la loro presenza anche all’interno del catalogo Xbox Game Pass.

A meno di due mesi all’uscita di Xbox Series X e Xbox Series S, Microsoft ha lanciato per tutti questa nuova interfaccia, ottimizzata finalmente anche per i possessori di TV 4K, per la famiglia di dispositivi Xbox One. Ad una prima occhiata, il nuovo Microsoft Store sembra più fluido e reattivo rispetto alla precedente versione, oltre a consentire una più rapida consultazione dei videogiochi ed eventualmente posizionarli in wish list.

Ricordiamo che Xbox Series S e X debutteranno sul mercato il prossimo 10 novembre, rispettivamente al prezzo di 299,99€ e 499,99€. A quanto pare i preorder sono andati a gonfie vele anche in Giappone, paese nel quale la compagnia di Redmond ha sempre avuto enormi difficoltà ad inserirsi.