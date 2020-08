Microsoft Flight Simulator, ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Aggiornamento 17 agosto: i prezzi dei preorder sono stati aggiornati.

Microsoft Flight Simulator è il nuovo simulatore di volo dalla grafica ultra-realistica che promette di portare il genere verso nuovi e insperati orizzonti. Mostrato per la prima volta all’E3 2019 sarà lanciato nel corso del mese sia per Windows PC che per Xbox One, più precisamente a partire dal 18 agosto 2020. Recensito dal nostro Paolo Sirio, il titolo si è dimostrato un simulatore davvero eccellente, capace di intrattenere grazie al suo modello di guida dettagliatissimo e a una riproduzione del mondo reale minuziosa e stupefacente.

Il gioco è ora disponibile al preordine su Amazon Italia al prezzo più basso che troverete in circolazione, ragion per cui abbiamo deciso di aiutarvi all’acquisto elencandovi le varie versioni del titolo messe a disposizione per voi!

Microsoft Flight Simulator Premium Deluxe Edition

L’edizione Premium Deluxe di Microsoft Flight Simulator include tutti i contenuti base del gioco più altri 10 aerei estremamente dettagliati con modelli di volo unici. Ma non solo: sono inclusi nel pacchetto altri 10 aeroporti internazionali disegnati a mano, per l’esperienza simulativa più completa possibile.

Il gioco permetterà di pilotare jet di enormi proporzioni, oltre a tantissimi altri velivoli ricchi di dettagli nel nuovo capitolo della serie Flight Simulator.

Microsoft Flight Simulator Deluxe Edition

L’edizione Deluxe include tutti i contenuti di Microsoft Flight Simulator più altri 5 aerei decisamente molto dettagliati con modelli di volo unici e altri 5 aeroporti internazionali disegnati a mano.

Anche in questo caso abbiamo sicuramente a che fare con la più grande esperienza simulativa di volo di tutti i tempi, che cercherà anche di venire incontro ai giocatori neofiti, oltre che agli appassionati storici della serie che hanno imparato ad amarla sin dal lontanissimo 1982.

Microsoft Flight Simulator Standard Edition

La Standard Edition di Microsoft Flight Simulator comprende 20 aerei estremamente dettagliati con modelli di volo unici e 30 aeroporti disegnati a mano. Anche in questo caso non mancheranno i contenuti in grado di rendere l’esperienza di gioco tra le più realistiche di sempre.

Ricordiamo infatti che la Terra è riprodotta in scala 1:1 (sfruttando le mappe satellitari di Bing) per dare vita a un orizzonte estremamente realistico in 3D grazie anche e soprattutto alla potenza dei server Azure di Microsoft.

Microsoft Flight Simulator Edizione Fisica

Non può mancare infine la versione pacchettizzata di Microsoft Flight Simulator, la prossima generazione di uno dei simulatori più completi di sempre. Sarà infatti possibile anche in questo caso creare il nostro piano di volo e raggiungere qualsiasi meta del pianeta.

Viaggeremo per un mondo ultra-dettagliato che include oltre 2 milioni di città, montagne, strade, animali e molto altro, tutto realmente esistente. Saremo chiamati ad affinare le nostre abilità di piloti grazie a una quantità sorprendente di aeromobili, dagli ultraleggeri ai jet commerciali.