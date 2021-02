Microsoft, altro che console war: Minecraft scalza perfino Smash in UK

Phil Spencer, a capo della divisione Xbox di Microsoft, non ha mai nascosto di avere le idee estremamente chiare, in merito alle possibilità di guardare al futuro dei videogiochi senza le barriere della singola piattaforma. Ecco che così la casa di Redmond si è aperta da subito al cross-play tra console diverse e che ha portato di buon grado alcune produzioni che erano nate come prodotti a etichetta Xbox e spopolavano su Xbox Game Pass, come nel caso di Ori, anche su altre piattaforme.

L’idillio con Nintendo e la sua Switch è rappresentato sicuramente anche da Minecraft, il videogioco più popolare di sempre che, manco a dirlo, è un successo enorme anche sull’ibrida della casa di Kyoto. Con buona pace della console war, considerando che il gioco è firmato da Mojang e che Mojang è di proprietà di Microsoft, infatti, dal Regno Unito arriva la notizia che l’edizione fisica di Minecraft è ora il quinto gioco più venduto di sempre su Switch, avendo appena superato Super Smash Bros. Ultimate – uno dei mostri sacri della piattaforma.

A evidenziare questi numeri è il giornalista Christopher Dring di GamesIndustry, che fa notare come ora Minecraft stia proseguendo la sua marcia e si stia preparando a scalzare un altro mostro sacro esclusivo, Pokémon Spada e Scudo, dalla quarta posizione.

Here’s something fun. Minecraft on Switch has just broken into the Top Five biggest Switch games in the UK (boxed sales) it overtook Smash Bros a few weeks back. On track to overtake Pokemon Sword & Shield at No.4

— Christopher Dring (@Chris_Dring) February 21, 2021