Metroid Dread, scoperto un bug molto grave: Nintendo svela come evitarlo

Nelle ultime ore tantissimi giocatori di Metroid Dread hanno segnalato un bug davvero molto grave, che in determinate condizione può addirittura rendere impossibile terminare l’avventura.

A causa di un errore, Metroid Dread potrebbe infatti decidere di crashare improvvisamente dopo essere arrivati molto vicini alla fine dell’avventura: Nintendo ha appena deciso di fare chiarezza sui propri account social, svelando di essere a conoscenza del problema.

Si tratta dunque del secondo episodio sgradevole nel giro di poche ore per il capolavoro Nintendo, dopo che proprio pochi istanti fa diversi sviluppatori hanno denunciato una brutta pratica della software house.

Il titolo è stato un grande successo sia per la critica che per il pubblico: data la popolarità dell’ultimo capitolo della serie, la casa di Kyoto ha dunque pensato bene di avvertire gli appassionati, dopo essersi resa conto del problema.

L’account Twitter di Nintendo Europe ha segnalato di aver pubblicato un articolo sul proprio sito ufficiale, per spiegare come mai si verifichi questo bug molto grave e quali step dovrebbero fare i giocatori per evitarlo.

Sembra infatti che Metroid Dread possa crashare se i giocatori decideranno di rompere una porta sulla quale era stato apportato un segnalino nella mappa.

Eseguire questa operazione causerà immediatamente il crash del gioco, mostrando ai giocatori una generica schermata di errore che ha causato la terminazione del software.

A bug has been found in #MetroidDread that can prevent players from progressing under a certain condition. A patch will be released by the end of October to fix this. We apologise for the inconvenience.

Learn more, including how to avoid the bug: https://t.co/bu13Esh5jY

— Nintendo of Europe (@NintendoEurope) October 15, 2021