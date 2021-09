Metal Gear Solid V, ma per PSOne (e il risultato è esaltante)

La saga di Metal Gear Solid è sicuramente molto amata, nonostante da anni Konami l’avvia parcheggiata in un angolo in attesa dei cosiddetti tempi migliori.

Il quinto episodio ufficiale e lo spin-off chiamato Metal Gear Survive sono infatti gli ultimi battiti di una serie che ha sicuramente fatto la storia del videogioco, grazie all’estro creativo di Hideo Kojima.

Del resto, il primo episodio ha da poco compiuto la notevole età di 23 anni dall’uscita su PSOne, quindi i fan hanno tutto il diritto di chiedere a gran voce un ritorno del franchise.

Vero anche che proprio di recente Konami ha deciso di chiudere i server di Metal Gear Solid V The Phantom Pain, relativamente ad alcune versioni del gioco.

Ora, via Reddit, un giocatore ha deciso di dare sfogo alla fantasia realizzando delle magnifiche cover in stile PSOne dedicate a Metal Gear Solid V, incluso prologo e versione completa.

L’utente “byllogan” ha infatti trasformato Ground Zeroes, The Phantom Pain e la The Definitive Experience (ossia il pacchetto che include entrambi i titoli) come fossero usciti durante la gloriosa generazione a 32-bit di Sony.

Poco più in basso, nella gallery sottostante, potete ammirare gli splendidi lavori di questo appassionato:

Ovviamente, le cover in questione non sono in vendita, né è possibile ordinarne una: si tratta infatti solo del guizzo creativo di un giocatore particolarmente nostalgico.

E per quanto riguarda il futuro, cosa ci aspetta? Da tempo si vocifera della possibilità che il publisher giapponese sia davvero al lavoro su un nuovo progetto legato alle avventure di Snake, sebbene al momento manchino le conferme del caso.

Ma non solo: avete letto anche che che nelle prime fasi della creazione di Metal Gear Solid 2 Hideo Kojima e il produttore Rika Muranaka erano intenzionati ad assumere un big per la colonna sonora?

Infine, parlando sempre di fan art, avete visto questi remake di Metal Gear Solid per PS5 davvero sorprendenti?