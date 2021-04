Il regista di Metal Gear Solid si dedica ad altro (per Netflix): quale destino per Snake?

Da tempo non si hanno notizie circa il film di Metal Gear Solid diretto da Jordan Vogt-Roberts: l’ultimo aggiornamento risale infatti alla scelta dell’attore Oscar Isaac nel ruolo di Solid Snake, sebbene al momento manchino tutte le informazioni sulla pellicola ispirata alla saga di Hideo Kojima.

A quanto pare, il primo ciak potrebbe ora essersi allontanato ulteriormente, visto che Netflix ha da poco annunciato il primo film live-action di Gundam, il quale sarà diretto proprio da Vogt-Roberts. La sceneggiatura sarà invece a cura di Brian K. Vaughn (Y: The Last Man), il quale figurerà anche come produttore esecutivo.

Salite sui vostri Mobile Suit! Jordan Vogt-Roberts è stato scelto per dirigere e produrre la prima versione cinematografica live-action targata Legendary del Gundam di Sunrise per Netflix.

La produzione è affidata a Legendary, con cui Vogt-Roberts ha realizzato Kong: Skull Island. Netflix non ha al momento diffuso alcuna informazione circa la storia del film sui Mobile Suit Gundam, sebbene il comunicato stampa ufficiale faccia riferimento a “storie d’amore e battaglie”, come da tradizione per il franchise giapponese d’animazione creato da Yoshiyuki Tomino e Hajime Yatate nel lontano 1979.

Resta ora da vedere se la pellicola in questione rallenterà i lavori sul primo film dedicato alla saga di Metal Gear Solid, visto anche che al momento non è chiaro su quale capitolo della saga Konami sarà incentrato il progetto, o se si tratterà di una interpretazione originale della storia (sebbene una certa fedeltà sembra essere assicurata).

Va detto anche che Isaac è al momento impegnato con la serie Marvel/Disney dedicata al personaggio di Moon Knight, le cui riprese hanno da poco preso il via.

Il film di Gundam sarà rilasciato su Netflix in data da destinarsi, mentre in Cina è prevista solo ed esclusivamente l’uscita nelle sale cinematografiche. Ancora nessuna conferma per quanto riguarda il cast di attori che prenderà parte al progetto.