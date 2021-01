Metal Gear Solid V, 6 anni dopo i giocatori scoprono una nuova meccanica

A quasi sei anni dal lancio originale, i giocatori di Metal Gear Solid V: The Phantom Pain hanno scovato quella che ritengono una nuova meccanica passata inosservata allo sguardo persino degli utenti più attenti.

Un gamer ha condiviso su Reddit la sua “scoperta” relativa alla possibilità di tagliare i cavi elettrici attaccati ai tralicci sparsi per le ambientazioni.

Per farlo, basta un colpo preciso con la propria arma, e a questo segue la recisione del cavo con tanto di scintille dovute allo scollegamento dall’alta tensione.

Ovviamente, non ci è dato sapere se nessuno prima di oggi avesse fatto caso a questa possibilità; tuttavia, nelle risposte al video, altri utenti hanno fatto sapere che, pur essendosi accaparrati il trofeo di platino, non avevano mai notato questa funzionalità.

Un particolare che rivela una cura per il dettaglio che in tanti non hanno riconosciuto alla vecchia Kojima Productions sul quinto capitolo della saga numerata di Metal Gear Solid.

Come spiegano su GamesRadar+, mancano due pezzi del puzzle ad oggi per comprendere la portata reale di questa scoperta.

Il primo è se i fili, “cadendo” dal palo, possono far danni a guardie fatte arrivare strategicamente nei paraggi; il secondo è se scollegarli implica un taglio della corrente agli edifici e agli avamposti nell’area.

Quello che è certo è che Reddit è sempre una fucina di easter egg, come quello di poche ore fa relativo alla distruzione delle PS3 in The Last of Us Part II.

Quanto a Metal Gear Solid, in tanti sperano in un remake del primo capitolo, e questa speranza viene di tanto in tanto rinfocolata da qualche rumor non troppo attendibile.

La serie è tornata di recente a farsi vedere su PC attraverso i port dei primi due capitoli pubblicati su GOG, l’ennesimo segnale di come Konami stia letteralmente sonnecchiando su una montagna d’oro.