Metal Gear Solid, ecco Otacon che fa uno scherzo telefonico esilarante

Metal Gear Solid è una saga che tantissimi videogiocatori hanno amato, anche per via dei suoi personaggi a dir poco iconici.

Una serie di videogiochi che hanno segnato l’industria in un modo o nell’altro, tra i momenti più alti e più bassi della sua esposizione.

Una saga che potrebbe tornare a breve in un certo senso, perché Konami è al lavoro su una sorta di remake/remaster di Metal Gear Solid 3 Snake Eater.

Mentre, nel frattempo Hideo Kojima è già al lavoro sul suo prossimo progetto del quale è possibile che sia stato svelato il protagonista.

I fan hanno celebrato in ogni modo possibile il loro affetto verso Metal Gear Solid, e quando pensiamo di aver visto tutto ecco che arriva lo scherzo telefonico a tema.

Lo scherzo è stato effettuato dal canale YouTube di ICEnJAM, che ha pubblicato il video con il risultato della sua impresa, a dir poco esilarante.

Già di per sé pensare di fare uno scherzo a tema Metal Gear Solid è divertente, ma la modalità con cui è stato portato a termine è ancora più geniale.

Non si tratta di fare una telefonata qualunque, infatti, ma di mettere in scena direttamente Otacon che chiama un servizio clienti. E non imitandolo, ma usando un montaggio delle frasi che dice al codec.

Ecco il risultato:

Da ammirare il tentativo di aiutare Otacon da parte del centralinista, che resiste stoico alle richieste più bizzarre dello scienziato di Metal Gear Solid.

Il quale non è sicurmente un fan dei videogiochi, perché altrimenti si sarebbe accorto subito e, come molti di noi, avrebbe realizzato che sono passati 20 anni da Metal Gear Solid 2.

Per altro uno dei due capitoli più importanti della saga che sono stati rimossi di recente dagli store digitali, con una mossa data da motivazioni molto particolari.

Hideo Kojima, invece, è al lavoro su qualcos’altro, e di recente sono emerse anche delle immagini curiose al riguardo.