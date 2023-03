Metal Gear Solid e Castlevania, nuovi capitoli stanno per essere annunciati, qualcuno ne è certo

Metal Gear Solid continua a essere in cima ai desideri dei fan di tutto il mondo, tanto che ora è emersa un’indiscrezione che – se confermata – farà la gioia degli appassionati della saga, nonché anche quelli di un altro franchise di pregio targato Konami, ossia Castlevania.

La serie di Hideo Kojima, il cui epilogo lo trovate su Amazon, è uno dei ritorni più desiderati di tutti i tempi, sebbene al momento in cui scriviamo non vi siano novità concrete al riguardo.

Dopo che i rumor su un nuovo MGS continuano a rincorrersi, Andy Robinson di VGC ha ora messo in circolazione un’indiscrezione che, se confermata, sarebbe davvero molto interessante.

Vero anche che pochi giorni fa Konami ha registrato un marchio che sarebbe collegabile a Castlevania, secondo dei fan che hanno analizzato il brevetto. Ora, però, le novità potrebbero arrivare nel corso della prossima estate.

Come riportato su Reddit, Andy Robinson di VGC ha dichiarato nel suo podcast di aver sentito che Konami starebbe cercando di avere una grande vetrina estiva all’E3 2023 di giugno (sempre che non venga cancellato a sorpresa).

Lo sviluppatore giapponese che starebbe pianificando di presentare sia un nuovo capitolo principale di Castlevania assieme al remake di Metal Gear Solid 3 Snake Eater, di cui si parla da tempo, previsto pare genericamente nel 2024.

Va notato che Konami stessa non ha annunciato di essere al lavoro su nessuno dei due franchise, sebbene sempre nel corso del podcast di Robinson è stato reso noto che il remake di MGS3 sarà “una sorta di banco di prova” per un nuovo capitolo della serie.

Ovviamente, è davvero improbabile – per non dire impossibile – che Hideo Kojima sarà coinvolto in qualche modo nel progetto in questione o nei successivi.

Ma non solo: un fan italiano ha da poco dato vita alla leggendaria intro del primo MGS utilizzando il performante motore grafico di Epic Games, ovvero l’Unreal Engine 5.

