Castlevania sta per tornare? Konami lancia un indizio

Konami è tornata leggermente sulla cresta dell’onda, e tra Metal Gear Solid, Silent Hill e Castlevania sono molte le saghe che potrebbero tornare.

Il publisher di Metal Gear Solid (di cui trovate un ottimo saggio su Amazon) è stato per tantissimi anni in un silenzio tombale riguardo i suoi franchise.

Intanto Silent Hill è stato rilanciato con un grande spirito, visto che di recente Konami ha svelato non solo il remake dell’amatissimo secondo capitolo, ma molti altri progetti.

E l’E3 2023 potrebbe essere l’occasione di altri annunci, stando ad alcune indiscrezioni emerse di recente da parte del publisher.

Proprio Castlevania è uno dei nomi che sono emersi relativamente ai presunti annunci dell’E3 2023, e potrebbero non essere idee campate per aria.

Come riporta Gematsu, infatti, Konami ha registrato un marchio chiamato “Project Zircon”.

Konami Digital Entertainment filed a trademark for "Project Zircon" on March 7 in Japan. The only connection between "Konami" and "zircon" I was able to find is that zircon appears as a jewel (the least valuable) in the Castlevania series.https://t.co/3DPHFySPP5 pic.twitter.com/TWPXyOQo5v — Gematsu (@gematsu) March 14, 2023

Il marchio è stato registrato il 7 marzo scorso, in Giappone, da parte di Konami Digital Entertainment.

Non ci sono connessioni dirette, se non quelle supposte dalla stessa Gematsu per lo “zircone” come uno degli oggetti che appaiono all’interno della serie di Castlevania.

L’indizio è ovviamente debole, ma considerato che più volte si è fatto il nome della serie come prossimo titolo lanciato da Konami, inzia comunque ad essere interessante.

La stessa Konami ha lasciato intendere che il franchise potrebbe tornare in vita, perché si sente motivata dalla volontà dei fan. Tra questi fan c’è anche il director di God of War, che è uno di quelli che salterebbe dalla gioia per il ritorno di Castlevania.

Chissà se l’E3 sarà l’occasione del grande annuncio, alla fin fine? Per un E3 2023 che viene messo in dubbio anche da chi parteciperà all’evento, questa sarebbe davvero una bella bomba per riaccendere l’interesse intorno all’evento.

Un periodo sorprendentemente frizzante per Konami, che dopo il grande revival di Silent Hill rischia davvero di fare jackpot con il cuore dei suoi fan più affezionati.