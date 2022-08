Metal Gear Solid 4 è introvabile? Basta giocarlo su PC in 4K

Metal Gear Solid 4 è un caso emblematico nel mondo videoludico, perché pur non essendo un titolo vecchissimo è attualmente difficile da recuperare.

A meno che non si possieda una copia per PlayStation 3, e per fortuna che esiste Amazon, non è semplice giocare ai vecchi titoli della saga di Hideo Kojima.

Il quarto capitolo di Metal Gear Solid è per altro un titolo amatissimo, che i giocatori ancora spulciano in cerca di segreti di ogni tipo.

Per non parlare della famigerata scena delle uova fritte che, a quanto pare, nasconde un aneddoto davvero particolare.

E se non esiste ancora un modo semplice per fare una partitella a Metal Gear Solid 4, c’è chi ha creato un’emulazione davvero notevole.

Su Reddit, ovviamente, l’utente relytsikcaj ha mostrato i frutti del duro lavoro che ha portato l’ultima missione del vecchio Snake a brillare come non mai.

«MGS4 ora si emula perfettamente su PC» dichiara l’utente, con una risoluzione interna di 4K e l’inserimento della mod Reshade per aggiustare i livelli di nitidezza.

Non ci sono ancora video che mostrano in movimento questo grande lavoro, ma l’utente ha promesso nel post originale che fornirà la lista completa delle migliorie applicate per raggiungere questo risultato, così che possiate provarlo anche voi.

Ma se volete farvi un’idea, qui trovate una galleria di immagini che, francamente, lasciano di stucco considerati gli anni che sono passati dall’uscita del gioco originale.

Anche se non è la prima volta che MGS4 viene spinto oltre i suoi limiti. In passato c’era chi ci aveva già mostrato che l’emulazione non cambia mai.

Altre curiosità: sapete perché Metal Gear Solid 4 non uscì mai su Xbox? Finalmente è emerso un dettaglio sulla pubblicazione del titolo.

Per chi vuole sognare, invece, di recente qualcuno ha immaginato dei set LEGO ispirati alla saga di Hideo Kojima, e adesso li vogliamo subito.