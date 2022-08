LEGO Metal Gear Solid V è il gioco che non sapevamo di volere

Metal Gear Solid V The Phantom Pain , ultimo capitolo della serie ideata da Hideo Kojima, è un gioco tanto amato e allo stesso tempo odiato dai fan.

L’intera saga (che trovate su Amazon in un’ottima compilation) ha sicuramente dei titoli controversi, sebbene l’ultima avventura di Snake lo è più degli altri.

Difatti, dopo 7 anni dall’uscita, il rapporto con il titolo è ancora piuttosto ambiguo, sebbene ciò non abbia impedito ai giocatori di sviscerare il titolo in ogni sua parte.

Tra un disarmo nucleare e un altro, i fan di MGSV hanno infatti ora trovato il modo di omaggiare il gioco in una maniera realmente sorprendente, ossia coi LEGO.

Via Reddit, un fan di Metal Gear Solid V ha infatti superato ogni confine, realizzando delle figure a mattoncini di alcuni storici personaggi del gioco.

Più in particolare, parliamo del protagonista Venom Snake, della letale Quiet e del D-Walker (abbreviazione di Diamond-Walker Gear), il Walker Gear personalizzato costruito per i Diamond Dogs da Huey.

Poco sotto, trovate il link da cui ammirare i LEGO in questione.

Purtroppo, gli oggetti mostrati dall’utente GriffithKing non sono ovviamente in vendita, cosa questa che lascia un po’ di amaro in bocca.

Chissà però che un giorno Konami non possa davvero pensare di realizzare una serie di LEGO a tema Metal Gear Solid, magari andando a toccare tutti i più celebri capitoli della saga creata da Kojima.

Del resto, i fan di Metal Gear Solid a volte se li creano gli omaggi più strani di semore, come quelli che hanno riportato Snake all’interno di Elden Ring.

Restando in tema di grandi creazioni, avete visto che un fan da deciso di ‘trasformare’ (se così possiamo dire) il protagonista di MGS V, rendendolo simile a quello uscito da un gioco PSOne?

Ma non solo: un altro appassionato sfegatato ha invece immaginato eventuali serie animate Netflix dedicate proprio a Metal Gear Solid, tra cui anche il quinto capitolo.