Il flop di Babylon’s Fall è così estremo che i negozi distruggono le copie fisiche

Babylon’s Fall è un flop e questo è, purtroppo, un fatto noto, ma forse non è semplice capire l’entità del fallimento di questo progetto.

Considerato anche il pedigree di Platinum Games, che sono pur sempre gli autori di Bayonetta (il cui terzo capitolo potete preordinare su Amazon), era difficilmente immaginabile un esito del genere.

Un titolo che, per dare un po’ di numeri, non è riuscito a raccogliere neanche quaranta giocatori nell’arco di un mese, un risultato davvero impietoso.

Così Square Enix ha deciso di chiudere per sempre Babylon’s Fall, interrompendo il supporto e ritirando dalle vendite il titolo, sia in formato digitale che fisico.

E la situazione sembra così drastica che alcuni negozi pare stiano addirittura distruggendo le copie fisiche del titolo di Platinum Games.

Come riporta VGC, alcuni giocatori hanno provato a recarsi nei negozi specializzati per poter acquistare all’ultimo Babylon’s Fall ad un prezzo stracciato, o magari gratis.

Visto che il titolo definitivamente non esisterà più, qualche negozio potrebbe essere disposto anche a darli via pur di evitare di dover gestire tutto l’invenduto.

I giocatori che, per citare un utente su Twitter, hanno tentato di ottenere “una custodia gratis e un sottobicchiere” (ovviamente slipcase e disco di gioco), in alcuni casi si sono ritrovati di fronte a scene sorprendenti.

Moltissimi negozi stanno infatti distruggendo le copie fisiche di Babylon’s Fall, come racconta un utente ai colleghi di VGC:

«Ho provato a chiamare 10 negozi ieri sera, mi hanno detto tutti di aver distrutto le copie. Non solo li gettarono via, ma è stato ordinato loro di romperli.»

Altri sono invece riusciti ad impedire in tempo che le copie venissero distrutte, acquistando Babylon’s Fall ad un prezzo ridicolo o addirittura facendoselo regalare.

C’è da dire che, almeno per i collezionisti, si tratta di un pezzo da tenere perché in un modo o nell’altro saremo destinati a ricordarli, anche se non per meriti positivi forse.

