Mentre si gode la classifica, il Milan sbarca… su Twitch

Twitch è la piattaforma di streaming dedicata ai videogiochi più popolare e sono sempre di più le personalità o comunque le figure di spicco che stanno aprendo un loro canale: sappiamo, ad esempio, di Alexandria Ocasio-Cortez, ma abbiamo anche parlato delle discussioni relative al canale di gaming dello US Army – solo per citare due casi.

Apprendiamo oggi che anche l’AC Milan, la nota squadra di calcio milanese, ha aperto un suo canale Twitch ufficiale, attraverso il quale mira a interagire direttamente con i suoi tifosi – con un palinsesto dedicato ai dietro le quinte e gli approfondimenti sulla società rossonera.

«Il lancio del canale ufficiale dell’AC Milan su Twitch è un altro importante passo avanti nel processo di digitalizzazione del Club: il nostro obiettivo è quello di collegare, riunire ed entusiasmare gli oltre 450 milioni di tifosi rossoneri in tutto il mondo» ha spiegato Lamberto Siega, marketing director per il Milan. «Siamo convinti che questa sia la strada giusta per fare dell’AC Milan un’icona dello sport e un punto di riferimento nell’intrattenimento e nell’innovazione digitale».

Il Milan ha deciso di aprire un suo canale Twitch ufficiale per avere una linea diretta con i tifosi

Come ci è stato spiegato da Twitch in una nota ufficiale, “sul canale Twitch dell’AC Milan i tifosi potranno collegarsi e chattare con giocatori e leggende che hanno vestito rossonero grazie a format esclusivi, tra cui la diretta AMA (Ask-Me-Anything) condotta dai giornalisti di Milan TV, con alcuni degli streamer più seguiti. Ogni lunedì pomeriggio Lorenzo ‘Lollo’ e Luca Serafini apriranno le porte del Club alla community di Twitch. Il mercoledì, dalle 18.00 alle 20.00, Francesco Specchia e Giorgia Tavella presenteranno numerosi ospiti, curiosità, link e video originali, mentre il giovedì dalle 17.00 ‘Lollo’ e Mauro Suma con il loro show “Sempre Milan” condurranno la community in un meraviglioso viaggio alla scoperta del passato, del presente e del futuro dei rossoneri, raccontando tanti aneddoti e dietro le quinte.”

Vedremo se la piattaforma di gaming diventerà casa anche di altre squadre di calcio – visto che, in effetti, il calcio è a sua volta un gioco, e pertanto l’AC Milan ha deciso di portarlo direttamente su Twitch.