Mentre PS VR 2 incombe, Meta Quest 2 aumenta prezzo di $100 per «continuare a investire»

Potrebbero essere anni interessanti per la realtà virtuale videoludica, quelli che abbiamo davanti. Proprio nelle scorse ore, infatti, sappiamo che Sony ha rivelato ulteriori dettagli sul suo PlayStation VR 2, il visore VR pensato come compagno di PS5 e che proporrà alcune importanti migliorie rispetto al capostipite che lo precedette nel 2016.

Tuttavia, uno dei visori più chiacchierati sul mercato è sicuramente Meta Quest 2 (prima conosciuto come Oculus Quest 2), facente parte del progetto VR di Meta (Facebook, ndr) e che propone numerosi videogiochi con un approccio anche standalone – ossia, a differenza di molti visori precedenti, non è necessario avere un PC da affiancare al visore.

Tuttavia, si prepara un cambiamento per chi volesse avvicinarsi a Quest 2: con un annuncio pubblicato sui suoi canali social e sul suo sito ufficiale, Meta ha infatti confermato un aumento di prezzo di $100 a partire dal 1 agosto per il suo visore Quest 2.

In order to continue investing in moving the VR industry forward for the long term, we are adjusting the price of Meta Quest 2 headsets to $399.99 (128GB) and $499.99 (256GB) starting on 8/1/22. — Meta Quest (@MetaQuestVR) July 26, 2022

Questo significa che il modello da 128 GB costerà ora $399,99, mentre quello da 256 GB si porterà a casa con $499,99 (tenetelo d’occhio su Amazon prima che salga il prezzo).

Aumenteranno anche i prezzi degli accessori dedicati e quelli delle unità ricondizionate messe sul mercato, ha confermato Meta.

In compenso, almeno fino alla fine dell’anno (l’offerta scadrà il 31 dicembre 2022), il visore includerà al suo interno senza costi aggiuntivi Beat Saber, uno dei titoli VR più apprezzati del pacchetto. Acquistandolo, quindi, si avrà diritto al gioco – a patto di attivare poi il dispositivo e creare il proprio account entro il 31 gennaio 2023 e, da lì, scaricare il gioco entro 14 giorni.

Ma perché Meta Quest 2 sale di prezzo?

Nel suo post, Meta ha anche spiegato che questi aumenti sarebbero necessari per permetterle di continuare a investire. Subito dopo aver affermato che «le persone hanno speso $1 miliardo sulle app di Meta Quest», la compagnia proprietaria anche di Facebook, Instagram e WhatsApp – che ovviamente fanno business a sé rispetto alla VR – spiega:

«I costi per realizzare e rendere disponibili i nostri prodotti sono in aumento. Aggiustando il prezzo di Quest 2, possiamo continuare a far crescere il nostro investimento in una ricerca che faccia la differenza e nello sviluppo di nuovi prodotti che spingano l’industria della VR verso nuove altezze».

Meta ricorda anche che per quest’anno ha in mente il lancio di Project Cambria, il suo nuovo visore high-end. Sottolinea anche che la parte relativa ai videogiochi è solo una, dal momento che molti si affidano alla VR anche per esperienze che non sono legate al gaming.

Certo che, però, nel frammento di mercato di cui ci occupiamo su SpazioGames.it, sarà interessante vedere come si muoveranno in futuro Meta e PlayStation VR 2. Non sappiamo quale sarà il prezzo del nuovo visore di Sony, che tuttavia richiederà di essere affiancato a una console a oggi introvabile, PlayStation 5.

Eppure, considerando le sue caratteristiche, potrebbe dare vita a una sana concorrenza nei riguardi di Meta Quest 2 – a maggior ragione, in seguito a questi aumenti di prezzo che, come era lecito aspettarsi, non stanno lasciando tutti proprio contenti.