Diablo 4 è apparso alla Milan Fashion Week 2023, per qualche motivo

Diablo 4 è nella lista dei videogiochi più attesi dell’anno senza dubbio, anche per chi partecipa alla Milan Fashion Week 2023, a quanto pare.

Prima del lancio ufficiale per il quarto capitolo della saga, previsto per il prossimo 6 giugno (potete prenotarlo su Amazon), Blizzard è apparsa nell’evento milanese dell’alta moda.

Un nuovo momento prima dell’open beta gratis che permetterà a tutti i giocatori di entrare in contatto con Diablo 4 per la prima volta.

Anche perché tutti sono curiosi di sapere come sarà l’approccio definitivo al gioco, visto che ha l’ambizione di essere accessibile per tutti.

E questo è l’abito che è apparso in occasione della Milan Fashion Week 2023, ispirato a Diablo 4 (come riporta The Gamer)

Visto che i videogiochi sono ormai radicati nella cultura pop capita spesso che i creativi e artisti di varie industrie si ispirino ad essi per le loro creazioni, ed è il caso di Jannik Wikkelsø Davidsen, direttore artistico di Han Kjøbenhavn.

In una intervista con NME, lo stilista ha spiegato la natura dell’outfit e come essa sia stata ispirata al lato oscuro di Diablo 4:

«Conflitto è una parola importante: non esistono emozioni senza conflitto. […] Per me, l’oscurità è bellezza. Come riesci a bilanciare queste due cose? Ciò genera una sensazione nuova. Quello che stiamo creando ha molto volume e linguaggio nei capi con cui stiamo lavorando, quindi in questo senso sto cercando di rispecchiare il viaggio all’interno di Diablo così come il mio viaggio.»

Oltre a dimostrare una grande sensibilità, Jannik Wikkelsø Davidsen rivela di essere un genuino fan della saga di Diablo, pertanto nel creare questo abito ha attinto molto dalla sua esperienza.

Davidsen spiega che, nel creare questo abito, l’obiettivo è stato quello di trovare un equilibrio tra le anime di Diablo 4, un vero e proprio viaggio in cui trovare un equilibrio che «non può essere troppo ingannevole e non può essere troppo distaccato emotivamente».

Per altro questa non è l’ultima esposizione della partnership, perché Davidsen ha anche affermato che ci sarà anche una linea di abbigliamento che i fan potranno scegliere e non sarà così tanto elaborata come l’outfit della passerella.

Intanto manca sempre meno all’uscita del gioco, e non vediamo l’ora di scoprire quale sarà il risultato dello sviluppo nonostante la gestione che è risultata essere problematica.