Diablo 4, il nuovo trailer introduttivo annuncia le date dell’open beta gratis

Durante la IGN Fan Fest 2023 c’è stato ampio spazio anche per Diablo 4: Blizzard ha infatti svelato un nuovo trailer ufficiale, che vi allegheremo qui in apertura e che mostra il filmato introduttivo che vedranno tutti gli utenti all’avvio del gioco.

Prima del lancio ufficiale per il quarto capitolo della saga, previsto per il prossimo 6 giugno (potete prenotarlo su Amazon), i fan avranno però la possibilità di testare con mano i contenuti di gioco principali, anche senza alcun acquisto necessario.

Gli sviluppatori avevano già lasciato intendere negli scorsi giorni che proprio durante questo evento sarebbero state svelate le date dell’open beta: il nuovo trailer ha mantenuto definitivamente la promessa, svelando le giornate in cui potranno accedervi sia chi ha già prenotato il gioco che i normali utenti.

La fine della presentazione ci svela infatti che l’early access sarà già disponibile dal 17 al 19 marzo, mentre l’open beta gratuita partirà invece dal 24 al 26 marzo: la differenza — naturalmente — è che la prima prova sarà riservata soltanto a chi ha già prenotato il gioco, mentre la seconda sarà disponibile per tutti i fan.

Come riportato da Wccftech, la beta in questione includerà tutto l’Atto 1 di Diablo 4, anche se ci saranno alcune inevitabili limitazioni in vista del lancio del gioco completo.

Innanzitutto, Blizzard ha comunicato di aver implementato un cap al livello 25, oltre il quale non si potrà dunque avanzare: inoltre, tutti i progressi svolti nella open beta non saranno salvati per l’edizione completa.

In altre parole, sarà necessario ricominciare da capo non appena Diablo 4 sarà effettivamente disponibile: lo scopo dell’open beta è infatti quello di dare un assaggio iniziale ai fan e segnalare eventuali bug agli sviluppatori, che hanno già avvertito come potrebbero emergere problemi di performance.

Un dettaglio molto interessante svelato dagli sviluppatori è che le in-game cinematic, come quella svelata nel trailer in apertura, saranno opportunamente modificate per tenere conto del vostro personaggio e dell’equipaggiamento che state indossando: appuntamento fissato dunque al prossimo mese per poter testare con mano questa attesissima produzione.

Al momento non è comunque arrivata alcuna smentita o chiarimento sulla necessità di un abbonamento online su console anche per giocare in single player, un aspetto che sembrerebbe dunque essere ormai vicino alla conferma definitiva.

L’evento è stata l’occasione ideale per scoprire più da vicino anche tanti altri giochi: uno dei più interessanti è sicuramente Lies of P, il “nuovo Bloodborne” con Pinocchio protagonista che ha finalmente svelato il mese di uscita ufficiale.