Meno di 270€ per questa smart TV da 43″ su Amazon!

Stavate pensando di acquistare una nuova smart TV per guardare le vostre serie TV o film preferiti a buon prezzo? Oggi abbiamo l’offerta che fa per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon offre la possibilità di avere la smart TV Metz MUC7000 a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

La smart TV Metz MUC7000 è dotata di uno splendido pannello Direct LED da 43″ a risoluzione 4K (3.840×2.160 pixel) che vi consente di vedere in maniera perfetta tutti i film, le serie e gli eventi sportivi, quando volete e come volete grazie al sistema operativo Andtroid TV. Con Google Assistant integrato e compatibile anche con Alexa, sarà ancora più facile trovare informazioni e contenuti.

La smart TV Metz MUC7000 è equipaggiata con il processore d’immagine Chameleon Extreme 2.0, che è in grado di offrire una migliore qualità dell’immagine per riprodurre colori il più fedeli possibile all’originale.

La smart TV Metz MUC7000 non è solo un piacere da vedere, ma anche da sentire, grazie alla certificazioni Dolby e DTS, due delle migliori società al mondo di decodifica del suono, per fornire a casa vostra un’esperienza audio di alto livello. Per i videogiocatori, la smart TV Metz MUC7000 assicura una bassa latenza attivando la Game Mode, che vi permetterà di rendere l‘esperienza di gioco più realistica e coinvolgente.

La smart TV Metz MUC7000 viene solitamente proposta a 269,99€, ma oggi potete averlo a soli 387,33€, con uno sconto del 30% e un risparmio reale di oltre 117€. Si tratta di un’occasione eccezionale per portarsi a casa un’ottima smart TV a un prezzo irrinunciabile.

