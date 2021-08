I 15 migliori videogiochi degli anni ’00 secondo il Guardian

Il decennio iniziato con GameCube, PlayStation 2 e Xbox e terminato con Wii, PlayStation 3 e Xbox 360, ha visto enormi progressi tecnici e innovazioni dal punto di vista della narrazione e del gameplay, rendendo l’inizio degli anni 2000 uno dei periodi storici più importanti di sempre per i videogiochi.

Ancora prima dell’avvento di console decisamente più moderne come PS5 e Xbox Series X|S, oltre ovviamente a Nintendo Switch, i giochi dell’era a 128-bit avevano stile e classe da vendere.

Non è un caso che proprio in queste ore si vocifera di una GTA Remastered Trilogy, dedicata proprio ai capitoli classici dell’epoca PS2.

Chissà se ciò basterà a sovrascrivere un recente articolo del Telegraph che ha gettato nuove ombre sui videogiochi, additati come una potenziale «dipendenza» in grado di «rovinare una generazione».

Ora, The Guardian ha pubblicato la classifica dei 15 giochi più importanti degli anni ’00, provenienti da ogni piattaforma in commercio in quegli anni.

L’elenco, davvero ricco di capolavori di un certo spessore, include chicche come Shadow of the Colossus, Rez e GTA San Andreas, oltre a perle come Silent Hill 2 e Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty.

Poco sotto, l’elenco completo in ordine di importanza:

15. Left 4 Dead

(Valve, 2008)

14. Rez

(Q Entertainent, 2001)

13. Wii Sports

(Nintendo, 2006)

12. Call of Duty 4: Modern Warfare

(Infinity Ward, 2007)

11. Shadow of the Colossus

(Team Ico, 2005)

10. Guitar Hero 2

(Harmonix, 2006)

9. Silent Hill 2

(Konami, 2001)

8. The Elder Scrolls IV: Oblivion

(Bethesda, 2006)

7. The Legend of Zelda: Majora’s Mask

(Nintendo, 2000)

6. Bioshock

(2K Games, 2007)

5. Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty

(Konami, 2001)

4. Halo: Combat Evolved

(Bungie, 2001)

3. Deus Ex

(Ion Storm, 2000)

2. The Sims

(Maxis, 2000)

1. Grand Theft Auto: San Andreas

(Rockstar Games, 2004)

