Mass Effect, scoperto un segreto nascosto per 15 anni: «Finalmente qualcuno l’ha notato!»

BioWare non ha mai nascosto un’innata passione per una delle sue saghe più celebri, ossia quella di Mass Effect, tanto che ora è emerso un segreto rimasto nascosto per ben 15 anni.

Chiunque abbia giocato la saga originale anche nella recente versione riveduta e corretta (che potete recuperare su Amazon), sa quanto ci sia ancora da discutere a livello di contenuti.

Mentre BioWare ha voluto condividere di recente un folle finale alternativo di Mass Effect 3 ad anni di distanza, è ora il turno di tornare a parlare del primo episodio.

Come riportato anche da The Gamer, infatti, il director di Mass Effect è rimasto decisamente soddisfatto nel momento in cui i fan hanno finalmente individuato un riferimento al film cult Top Gun presente nel gioco.

Sembra proprio che tale ‘MissSnizabelle’ abbia condiviso gli screenshot delle intro di Top Gun e Mass Effect, mettendoli uno accanto all’altro per mostrarne le somiglianze.

Il fan di Mass Effect non solo ha fatto notare che si trattava di qualcosa che aveva già notato in precedenza, ma l’ha postato come se fosse una cosa risaputa ai più. A quanto pare non è così.

Casey Hudson, director che ha lavorato alla trilogia originale di Mass Effect, ha infatti reso noto che questa è di fatto la prima volta che qualcuno si accorge del suo Easter Egg.

Finally someone noticed this! I’ve been waiting so long… https://t.co/UjeOqEyRb8 — Casey Hudson (@CaseyDHudson) January 18, 2023

«Finalmente qualcuno l’ha notato! Ho aspettato così tanto», ha twittato Hudson in risposta alle foto che mettono a confronto le intro.

L’introduzione di Top Gun descrive nei dettagli come è stato fondato il braccio d’elite della Marina degli Stati Uniti: la versione di Mass Effect usa parole simili per descrivere la scoperta della vita su Marte che ha portato alla «più grande scoperta della storia umana», concludendo con «le civiltà della galassia lo chiamano Mass Effect».

Ricordiamo in ogni caso che l’uscita di Mass Effect 5 è ancora molto lontana: BioWare ha in ogni caso rotto di recente il silenzio sul progetto, sebbene le novità circa il rilascio del gioco hanno sicuramente messo di cattivo umore i fan.

A quanto pare, infatti, nel prossimo e attesissimo capitolo della saga sci-fi non tornerà uno dei personaggi più amati di sempre.