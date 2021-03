Mass Effect Legendary Edition: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Molto presto gli appassionati della trilogia classifica di Mass Effect potranno mettere le mani su Mass Effect Legendary Edition, raccolta che includerà tutti e tre i capitoli originali, completi di DLC, girerà in 4K e HDR e proporrà anche alcune migliorie. Entrando più nello specifico, Mass Effect Legendary Edition comprenderà tutti i contenuti di base per giocatore singolo e oltre 40 contenuti scaricabili di Mass Effect, Mass Effect 2 e Mass Effect 3, tra cui armi, corazze e pacchetti promozionali, ovviamente tutto rimasterizato ed ottimizzato per offrire un balzo in avanti consistente rispetto alle edizioni originali per rendere al meglio a risoluzione 4K.

Mass Effect Legendary Edition vi darà quindi modo di rivivere la leggenda di Shepard, creando e personalizzando il vostro personaggio sia a livello di aspetto fisico che di abilità. Inoltre, questa compilation vi permetterà di affrontare l’intera avventura mantenendo le vostre scelte nel passaggio da un gioco al successivo, le quali potranno influire sulle missioni e, addirittura, sul futuro stesso della galassia. Come ha affermato il nostro Domenico Musicò nella sua anteprima, «Mass Effect Legendary Edition promette di rinnovare i tre giochi che hanno composto una trilogia indimenticabile, aggiornando tecnicamente elementi che appaiono oggi poco adeguati alle aspettative del giocatore moderno.»

Mass Effect Legendary Edition è attualmente in sviluppo per Sony Playstation 4, Microsoft Xbox One e Windows PC, mentre il suo debutto sul mercato è previsto per il prossimo 14 maggio.