Mass Effect: Legendary Edition, la data di uscita svelata in anticipo

Lo scorso mese di novembre 2020, in occasione del N7 Day (ossia la data in cui si celebra il franchise Mass Effect) Electronic Arts e il team BioWare hanno annunciato che presto potremo mettere le mani su Mass Effect: Legendary Edition.

Per chi non lo sapesse, si tratta di una rimasterizzazione della storica trilogia dedicata al comandante Shepard, con numerosi miglioramenti per texture, shader, modelli, effetti e molto altro ancora.

Ora, sembra che la data di uscita della Mass Effect: Legendary Edition sia apparsa online prima dell’annuncio ufficiale: la compilation dovrebbe vedere la luce venerdì 12 marzo 2020.

Nonostante la fonte sembri essere davvero molto affidabile (dal leaker Idle Sloth, via Game Rant) prendete l’informazione con le pinze fino a quando non arriverà un annuncio ufficiale della data di uscita da BioWare o EA (immaginiamo tra appena una manciata di giorni).

La trilogia potrà contare su «una risoluzione migliorata, frame rate più rapidi e degli splendidi miglioramenti grafici», visto che all’interno del cofanetto troveremo Mass Effect, Mass Effect 2, Mass Effect 3 e tutti i loro DLC (il tutto, nello sfarzo grafico dei 4K).

Ma non solo: ricordiamo anche che EA ha svelato che BioWare è anche al lavoro su un nuovo capitolo della saga di Mass Effect, il quale raccoglierà l’eredità della trilogia originale facendo dimenticare l’insuccesso di critica e pubblico riscontrato da Mass Effect: Andromeda. A livello temporale il nuovo episodio potrebbe in effetti essere un sequel sia del terzo che del discusso ultimo capitolo.

Il nostro consiglio è come sempre quello di rimanere sulle pagine di SpazioGames per non perdervi i prossimi aggiornamenti sul nuovo capitolo della saga spaziale targata BioWare ed Electronic Arts.