Mass Effect, tre nuove concept art ci danno un indizio sul prossimo capitolo

Lo scorso 7 novembre, in occasione del N7 Day (ossia la data in cui si celebra il franchise Mass Effect), Electronic Arts e il team di sviluppo BioWare hanno annunciato che nella primavera del prossimo anno arriverà la Mass Effect: Legendary Edition.

Si tratta, di fatto, di una rimasterizzazione della trilogia originale del comandante Shepard, con tanti miglioramenti per quanto riguada texture, shader, modelli, effetti e molto altro ancora.

Non è finita qui: lo stesso giorno, EA ha anche svelato che BioWare è anche al lavoro su un nuovo Mass Effect, un capitolo completamente inedito, che raccoglierà l’eredità della trilogia originale facendo dimenticare anche l’insuccesso di Mass Effect: Andromeda.

Ora, grazie al libro BioWare: Stories and Secrets from 25 Years of Game Development, sono emerse tre nuove concept art del nuovo capitolo attualmente in lavorazione. Le trovate poco più in basso.

Dalle tre immagini, purtroppo a bassa definizione poiché scansionate dall’albo originale, è possibile notare che il look delle ambientazioni sembra ricalcare in tutto e per tutto quello (riuscito) della trilogia originale, tanto che è possibile notare anche una struttura Remnant.

Chiaramente è ancora troppo presto per azzardare qualche ipotesi per quanto riguarda la storia del nuovo capitolo, ma è pur vero che se i canoni della serie classica saranno rispettati potremo trovarci dinanzi al Mass Effect 4 che i giocatori attendono da anni.

Nel frattempo, l’uscita della Mass Effect: Legendary Edition è fissata per primavera 2021 su PC, PS4 e Xbox One, sebbene ci saranno migliorie pensate per la retrocompatibilità garantita con Xbox Series X|S e PlayStation 5.

Ovviamente, il nostro consiglio è quello di rimanere sulle pagine di SpazioGames per non perdervi neanche un aggiornamento relativo al nuovo capitolo della saga spaziale targata BioWare ed Electronic Arts!