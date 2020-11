Mass Effect, Jeff Grubb svela un primo teaser (sfocato) del ‘nuovo gioco’

Domani, 7 novembre 2020, si celebrerà l’N7 Day, ossia il giorno in cui la community di BioWare si riunisce attorno ai fan di Mass Effect.

Non è da escludere quindi (anzi, è molto probabile) che qualcosa venga svelato, magari la tanto vociferata riedizione della trilogia originale della saga sci-fi (chiamata, pare, Mass Effect Legendary Edition).

Ora, qualcosa sembra muoversi: il giornalista di VentureBeat, Jeff Grubb, ha aumentato l’hype postando una foto che, sebbene sia volutamente sfocata, lascia intendere che “qualcosa” a tema Mass Effect stia davvero per essere annunciato.

Da quello che al momento sappiamo, lo sviluppatore BioWare avrebbero infatti deciso di posticipare il lancio del nuovo progetto legato a Mass Effect all’inizio del 2021, per via di alcune motivazioni legate all’ottimizzazione del gioco stesso.

Oltre al fatto che l’emergenza pandemica sta creando non pochi problemi all’industria (con posticipi inattesi e quant’altro), la qualità del capitolo originale della saga di Mass Effect sarebbe il primo ostacolo incontrato dal team, sia per quanto riguarda il comparto tecnico non al passo coi tempi, sia per quanto concerne il gameplay.

I personaggi di Mass Effect.

Staremo a vedere se, nel presunto annuncio previsto per domani sera, scopriremo anche i passi avanti effettuati in tal senso.

Ma non solo: Electronic Arts ha da poco rivelato che dai loro studi sono in arrivo «un titolo EA Originals e un titolo rimasterizzato». Che l’ultimo a cui fanno riferimento sia proprio una remaster dei Mass Effect o proprio dell’intera trilogia originale? Dita incrociate.

Ovviamente, il nostro consiglio è quello di rimanere sulle pagine di SpazioGames per non perdervi neanche un aggiornamento relativo alle novità dal N7 Day (che, lo ricordiamo, si terrà alle 20 di domani, ora italiana).