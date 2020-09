Mass Effect: Legendary Edition arriverà davvero (ma non quest’anno)

Pochi giorni fa, Jeff Grubb di VB ha rivelato che l’attesa remaster della trilogia sci-fi BioWare dedicata alla saga di Mass Effect sarebbe davvero molto probabile e che questa si intitolerebbe Mass Effect Legendary Edition.

Nonostante Electronic Arts non abbia ancora confermato questa edizione speciale, Grubb è ora tornato sull’argomento, rivelando che – di fatto – la Legendary Edition è realtà e che EA aveva inizialmente pianificato di lanciare la trilogia rimasterizzata a ottobre 2020.

L'immagine iconica del primo Mass Effect.

Purtroppo, sia il publisher che e lo sviluppatore BioWare avrebbero deciso di posticipare il lancio all’inizio del 2021, il tutto stando a fonti interne al team di sviluppo ritenute quindi davvero affidabili.

Il motivo principale del rinvio è, oltre all’emergenza sanitaria mondiale, la qualità del capitolo originale della saga di Mass Effect. Il gioco sarebbe infatti ritenuto non è all’altezza del resto del pacchetto, cosa questa che potrebbe creare una prima impressione negativa per i nuovi giocatori, deludendo allo stesso tempo anche i fan storici, scoraggiando quindi entrambe le “fazioni” a proseguire con l’avventura di Mass Effect 2 e 3.

I protagonisti di Mass Effect.

Si tratterebbe nello specifico di un problema legato sia al comparto tecnico ormai obsoleto, sia di gameplay vero e proprio. EA non prevede inoltre di includere il comparto multiplayer di Mass Effect 3 in questo nuovo pacchetto, nonostante Mass Effect: Legendary Edition includerà pare tutti i contenuti scaricabili di tutti e tre i capitoli della saga.

Non è chiaro comunque se questa Legendary Edition possa o no vedere la luce anche su console Nintendo Switch, versione messa in “forse” ormai in diverse occasioni (non trovando però mai una conferma o una smentita ufficiale).

Non ci resta quindi che attendere un annuncio formale da parte di EA, magari con tanto di data di uscita. Vi terremo ovviamente aggiornati non appena ne sapremo di più.