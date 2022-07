Mass Effect e altri giochi gratis, questa settimana, per il Prime Day

Mass Effect Legendary Edition è gratis per tutti i membri del servizio Prime Gaming di Amazon questa settimana, per festeggiare il Prime Day ormai alle porte.

Tutti gli utenti iscritti al servizio Prime (potete trovare su Amazon tutti i dettagli e le offerte dedicate) non dovranno lasciarsi sfuggire questa occasione davvero unica.

Il colosso dell’e-commerce ha infatti appena annunciato il via dell’interessante iniziativa per festeggiare il Prime Day, oltre 30 giochi gratis per tutti gli abbonati su Prime Gaming, tra i quali ci sono anche titoli davvero molto importanti.

Ogni anno, Amazon organizza infatti una serie di promozioni nate con l’obiettivo di spronarvi a mettere mai prodotti più disparati, al miglior prezzo.

Ora, come riportato anche da Kotaku, è tempo anche di parlare di giochi gratuiti: a partire dal 12 luglio e fino al 13 luglio, i giocatori iscritti al servizio in abbonamento potranno scaricare i seguenti titoli completamente gratis:

GRID Legends

Mass Effect Legendary Edition

Need for Speed Heat

Star Wars Jedi Knight — Jedi Academy

Star Wars Jedi Knight II — Jedi Outcast

Star Wars Republic Commando

Dal 25 giugno fino al 13 luglio gli utenti potranno invece mettere mano ai seguenti giochi gratis offerti da Amazon per festeggiare il Prime Day:

10 Second Ninja X

8Doors: Arum’s Afterlife Adventure

Addling Adventures

Bang Bang Racing

Clouds & Sheep 2

Death Squared

Fatal Fury Special

Giana Sisters: Twisted Dreams

Gone Viral

HUE

Manual Samuel

Metal Slug 2

Metal Unit

Pumped BMX Pro

Puzzle of the Year — 10 Pack

Rain World

Road Trip — 3 Pack

Samurai Shodown II

Serial Cleaner

The Crow’s Eye

The Darkside Detective

The King of Fighters 2000

The King of Fighters 2002

The Metronomicon: Slay the Dance Floor

Parlando di titoli gratuiti, Xbox Game Pass ha già iniziato a pensare non solo alle prossime settimane, ma anche al prossimo anno, visto che il servizio in abbonamento Microsoft si è assicurato in questi mesi tanti nuovi giochi gratis in arrivo nel 2023.

Ma non solo: scopriamo quali sono i migliori giochi disponibili a meno di 10 euro tramite le tante offerte con i nuovi sconti PlayStation Store.