5 offerte gaming imperdibili prima del Prime Day 2022

In attesa dell’imminente Prime Day, che si terrà i prossimi 12 e 13 luglio 2022, il gigante mondiale dell’e-commerce Amazon ha già lanciato una serie di offerte imperdibili inerenti all’ambito gaming. che vi permetteranno di acquistare prodotti di qualità indiscussa a prezzi assolutamente convenienti.

Vi rammentiamo che le incredibili offerte in arrivo nei prossimi due giorni saranno accessibili unicamente agli iscritti al servizio di Amazon Prime, Se non siete già iscritti potete farlo da questa pagina e avrete diritto a 30 giorni di prova gratuita, in questo modo potrete utilizzarlo per l’imminente Prime Day in modo da avere accesso a tutte le offerte in anteprima e non perdervi neanche uno sconto.

Cuffie Logitech G335

Le cuffie gaming Logitech G335 sono estremamente leggere, dato il loro peso di soli 240 grammi, e praticamente non le sentirete sulla vostra testa, grazie alla fascia di sospensione per distribuire il peso e la loro vestibilità personalizzata. Le cuffie gaming Logitech G335 si collegano ai vostri dispositivi tramite il comune jack da 3,5 mm e garantisce un’ottima qualità sonora con i suoi trasduttori al neodimio da 40 mm. Le cuffie gaming Logitech G335 sono disponibili in più colori, così da scegliere l’headset che più si adatta al vostro stile e per abbinarsi con i mouse gaming wireless Logitech G305 Lightspeed. Inoltre, la certificazione Discord assicura che il microfono consente di effettuare comunicazioni molto nitide con i vostri amici e compagni di squadra.

Sedia gaming DX Racer 5

La sedia gaming DX Racer 5 è ideale per passare tante ore davanti al monitor senza accusare alcuna stanchezza, essendo stata creata seguendo i principi della qualità, design ed ergonomia. Presenta un meccanismo di sollevamento a gas di classe 4, permettendo di regolare l’altezza del sedile e sostenere un peso fino a 100 Kg. La sedia gaming DX Racer 5 è dotata di un sedile inclinabile sino a 135° con possibilità di blocco per aumentare il comfort, ad esempio inclinandolo indietro per un corretto allineamento della spina dorsale o in avanti per ridurre la pressione sulle gambe. La sedia gaming DX Racer 5 garantisce una comodità ottimale con un ampio poggiaschiena e supporto lombare con logo ricamato. La sedia gaming DX Racer 5 è totalmente girevole a 360° e offre un movimento fluido e silenzioso supportato da ruote in nylon da 2 pollici rivestite con un morbido poliuretano adatto a superfici dure e morbide.

Monitor gaming LG24GN53A

Il monitor gaming LG 24GN53A è equipaggiato con un pannello da 24″ a risoluzione 1.920×1.080 pixel (FullHD) e conta prima di tutto su 1 ms di tempo di risposta. Inoltre, a dare grandissima fluidità alle immagini è il refresh rate da 144 Hz, praticamente da next-gen, che consente una frequenza di aggiornamento rapidissima per le immagini, riducendo possibili effetti-scia durante le animazioni e rendendo giustizia anche ai frame rate più prestanti che potreste raggiungere, senza “strozzarli”. Il monitor gaming LG 24GN53A, dotato sia di Display Port per sfruttare appieno le sue caratteristiche con un PC che di HDMI per l’uso con una console, supporta anche la tecnologia AMD FreeSync, che gli consente di ridurre al minimo i fenomeni di disturbo come stuttering e tearing, approfittando dell’alto refresh rate del pannello e sincronizzandosi con la vostra GPU AMD.

Notebook gaming HP Victus 16

Il notebook gaming HP Victus 16-d0003sl vanta infatti un monitor FHD (1.920×1.080 pixel) IPS da 16,1” con refresh rate di 144 Hz: significa che le immagini saranno estremamente fluide, con ridotti disturbi come stuttering e tearing, per un’esperienza senza compromessi. A renderla possibile sarà soprattutto la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6GB di memoria video, che supporta anche gli effetti Ray Tracing in tempo reale. A dare vita al notebook gaming HP Victus 16-d0003sl troviamo un processore Intel Core i7-11800H, mentre l’archiviazione è affidata a un generoso SSD da 1 TB, in maniera tale che possiate contare sia su una buona capienza che sulla velocità di lettura/scrittura, per performance sempre scattanti. Infine, trovate preinstallati anche 16 GB di memoria RAM DDR4. Per quanto riguarda le altre specifiche, il notebook gaming HP Victus 16-d0003sl vanta una tastiera retroilluminata RGB, pensata per l’esperienza di gioco, e un sistema audio ottimizzato da B&O.

Volante Logitech G29

Il volante Logitech G29, in questa versione compatibile con PS4, PS5, Windows e macOS, è dotato di un feedback di ritorno di forza a due motori, per simulare la sensazione degli pneumatici in curva e su diversi tipi di terreno, sovrasterzo, sottosterzo e altro ancora. Il volante gaming Logitech G29 garantisce un controllo preciso e fluido, con ingranaggi elicoidali del cambio per ridurre rumore e vibrazione, mentre il dispositivo antigioco mantiene saldi volante e pedali. Il volante gaming Logitech G29 fornisce tutti i comandi a portata di mano, così da accedere ai vari pulsanti in modo molto agevole ed essere sempre pronti a qualsiasi evenienza. Il volante gaming Logitech G29 è dotato di pedali separati per acceleratore, freno e frizione per una guida dinamica e un controllo completo. Il volante è in grado di ruotare di 900° per poterlo girare fino a due volte e mezzo, ideale per le curve ampie dei circuiti di Formula 1.

